Машина вылетела в кювет: в Ярославской области в ДТП погибла 25-летняя девушка

Утром 24 мая в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 9:20 на дороге «Сильники — Турово» в Борисоглебском округе.
За рулем Mitsubishi была 37-летняя женщина. По версии Госавтоинспекции, иномарка ехала из деревни Турово в сторону дороги «Углич — Ростов», когда водитель не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась.
В салоне автомобиля помимо водителя была 25-летняя пассажирка. Она получила серьезные травмы и скончалась до приезда скорой. Женщину-водителя госпитализировали.
«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Днем ранее смертельное ДТП произошло в Рыбинске Ярославской области. Иномарка JAC сбила 81-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка скончалась в машине скорой помощи.