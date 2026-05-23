НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

6 м/c,

зап.

 755мм 53%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Где интернет?
Контракты хоккеистов
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Нет горячей воды
Как отметить свадьбу в Ярославле
Родила в Сербии
Афиша на выходные
Когда будет «Парад чемпионов»
Вратарь «Локомотива» стал мемом
Происшествия Скончалась в скорой: в Рыбинске машина насмерть сбила женщину на переходе

Скончалась в скорой: в Рыбинске машина насмерть сбила женщину на переходе

Подробности трагедии

46
В Рыбинске машина насмерть сбила пенсионерку на переходе | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Мах.ruВ Рыбинске машина насмерть сбила пенсионерку на переходе | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Мах.ru

В Рыбинске машина насмерть сбила пенсионерку на переходе

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Мах.ru

Смертельное ДТП произошло 23 мая в Рыбинске Ярославской области. По данным Госавтоинспекции, в 11 часов 15 минут на улице Переборский тракт, в районе дома № 1Б машина JAC сбила 81-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась в автомобиле бригады скорой помощи», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Видео с места происшествия

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Мах.ru

Напомним, 23 мая около Переславля-Залесского в Ярославской области на трассе М-8 растянулась пробка из-за тройного ДТП. Дорогу не поделили легковые автомобили «КИА», «БМВ» и фура «Ивеко». На кадрах с места происшествия видно, что одна из легковушек сильно помята, а фура съехала в кювет. По предварительной информации полиции в аварии пострадали водитель и пассажир КИА, и водитель БМВ. Все они с места происшествия доставлены в больницу.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Пешеход
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем