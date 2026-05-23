Скончалась в скорой: в Рыбинске машина насмерть сбила женщину на переходе

Смертельное ДТП произошло 23 мая в Рыбинске Ярославской области. По данным Госавтоинспекции, в 11 часов 15 минут на улице Переборский тракт, в районе дома № 1Б машина JAC сбила 81-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась в автомобиле бригады скорой помощи», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 23 мая около Переславля-Залесского в Ярославской области на трассе М-8 растянулась пробка из-за тройного ДТП. Дорогу не поделили легковые автомобили «КИА», «БМВ» и фура «Ивеко». На кадрах с места происшествия видно, что одна из легковушек сильно помята, а фура съехала в кювет. По предварительной информации полиции в аварии пострадали водитель и пассажир КИА, и водитель БМВ. Все они с места происшествия доставлены в больницу.