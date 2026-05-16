Мешки с десятками тел и скелетов животных нашли в овраге. Кто это мог сделать

Свалку мертвых животных нашли неподалеку от места, где располагался приют Источник: oderihino.ru, Верность / vk.com

Страшную находку в 22 километрах от Переславля-Залесского Ярославской области обсуждают несколько дней. Здесь, в овраге лесополосы у деревень Щербинино, Рушиново и Одерихино обнаружили свалку мертвых собак. Тела животных, многие из которых превратились в скелеты, десятками свалены в кучу.

«Все это обнаружилось 8 мая. 10 мая мы поехали туда, лично я вскрывала мешки. Не во всех мешках трупы, в некоторых — подстилка. 12 мая выехал главный санитарный врач и наряд полиции», — рассказала волонтер Алла Харитонова.

Как уточняют в крупнейшей благотворительной организации в Ярославской области — «Верность», — неподалеку от оврага располагался приют.

«Рядом с этим местом находится территория бывшего приюта, который, по предварительным данным, был официально закрыт ещё несколько лет назад. Однако, как утверждают местные жители, туда продолжали привозить животных. 10 мая на место происшествия была вызвана полиция для фиксации страшной находки», — рассказали в некоммерческой организации «Верность».

В зоозащитном сообществе сейчас много эмоций, боли и гнева. И это абсолютно понятно, любая новость о гибели животных бьёт в самое сердце. АНБО «Верность» Благотворительная зоозащитная организация

Что это за место

О том, что под Переславлем-Залесским происходит что-то неладное с животными говорили давно. Но именно эта свалка вскрылась случайно. Жители деревень поставили фотоловушки, чтобы отследить, кто оставляет мусор у дороги.

«Первая информация появилась 29 апреля. Потом, когда до туда люди добрались лично проверить и посмотреть, это были первые числа мая. Там разной степени разложения были трупы. Поставили фотоловушку, хотели понять, кто мусор вывозит несанкционированный, записали машину — „Газель“. Когда стали смотреть — увидели трупы собак. Так как у Шарипова такая же машина, подумали на него», — рассказал член адвокатской палаты Москвы, юрист по защите прав животных Сергей Егоров.

По мнению правозащитника, нужно детально разбираться, что это были за собаки, и как они погибли. Кроме того, это вопрос утилизации биологических отходов, которые законодательно необходимо сжигать на предприятии, имеющим для этого лицензию.

«Люди сходили, задокументировали. А надо было бы сделать экспертизу по трупам животных, чтобы установить причину смерти. Это километр от его, так называемого, приюта. Масса вопросов: кто выкинул туда трупы? Возможно, это сокрытие следов преступлений о жестоком обращении с животными. Не в этом приюте, так при отлове», — рассуждает юрист.

Сейчас вопросы к чиновникам и надзирающим органам. Будем писать обращения в прокуратуру, УМВД, Россельхознадзор. И вопросы к властям: как и почему заключали контракт. Обязанность администраций — проверить, с кем заключают контракты. Сергей Егоров Член адвокатской палаты г. Москвы

По словам адвоката, имеются ответы прокуратуры о том, что ИП Шарипов не был зарегистрирован как приют.

«А если нет приюта, то ты не имеешь права контракты исполнять. А контракты по факту были, он их исполнял. У нас схожая ситуация была в Краснодарском крае: где не было приюта, а ловили и убивали собак. И власти подписывали документы о приемке. Подобных историй по России много, когда незаконно убирают животных. Властям удобно — животных на улице отловили, а как и что дальше. Ярославская область в общем-то считается благополучной в этой сфере, и тут такая история с этими трупами. Будем заниматься», — рассказал 76.RU Сергей Егоров.

По мнению адвоката, необходимо добиваться возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с двумя и более животными (ст. 245 УК РФ) и уже дальше вести разбирательство.

Отлавливал собак и выкидывал в другом регионе?

В Переславле-Залесском долгое время работал скандальный подрядчик ИП Шарипов Юсуфджон Тагойевич. Несколько лет назад о нем говорили, что после отлова бездомных животных в одном месте он выпускает их в другом.

В феврале 2018-го «Центр развития Переславля-Залесского» заключил контракт на 275 тысяч рублей. За эти деньги требовали отловить сотню собак (по 2,7 тысячи рублей за голову) и содержать каждую в течение десяти дней. О дальнейшей судьбе собак в контракте ничего не было прописано. Контракт с Шариповым расторгли всего за месяц до его окончания, фактически оплатив 77 тысяч рублей.

В 2018 году с предпринимателем заключала контракт на отлов бездомных животных и администрация Гаврилов-Ямского района.

В апреле 2019 года переславские чиновники снова заключили контракт с ИП Шариповым. На 341 тысячу рублей до февраля 2020 года. Подрядчик выполнил все заказанные работы раньше срока.

Организация ИП Шарипов была зарегистрирована в июле 2016 года в Ишне Ростовского района Ярославской области. В декабре 2019 года ИП перестало существовать. Причина прозаична — у гражданина Таджикистана Юсуфджона Шарипова истек срок действия временной регистрации в РФ. В это же время, соответственно, он ушел с рынка по отлову животных.

По данным СМИ, он курировал три области: Московскую, Владимирскую и Ярославскую. В 2020 году жители Подмосковья сообщали о стаях дезориентированных собак, выпущенных на Ярославском шоссе.

В апреле 2025 года «Коммерсантъ» сообщал, что власти Ярославля заключили контракт на отлов и стерилизацию бездомных животных с однофамилицей скандального предпринимателя — ИП Шриповой Бибиоджармох Тагойевной.

Губернатор Ярославской области коротко высказался об этой истории:

«В Переславль-Залесском округе обнаружены тела животных. Вместе с правоохранительными органами проведем проверку и накажем тех, кто это сделал».