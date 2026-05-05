Российские города массово атаковали беспилотники: закрыли 15 аэропортов, воют сирены

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Дроны долетели вглубь РФ

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В десяти регионах ввели режим ракетной опасности | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ десяти регионах ввели режим ракетной опасности | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В десяти регионах ввели режим ракетной опасности

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Российские города подверглись массовой атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, направлявшихся к столице. Одновременно местные СМИ пишут о взрывах в Казани и Чебоксарах. Власти призывают жителей не подходить к окнам. О последствиях атаки пока официальной информации нет.

Тем временем в десяти регионах страны ввели режим ракетной опасности. В список вошли Татарстан, Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Орловская и Воронежская области, а также Пермский край.

Также известно, что атаке подверглись Чебоксары и Чебоксарский округ в Чувашии. Один человек пострадал, сейчас его жизни ничего не угрожает, медики оказывают необходимую помощь, сообщил глава республики Олег Николаев.

Кроме того, в 15 городах действует план «Ковер». Это означает временное ограничение использования воздушного пространства и посадку всех гражданских судов. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и не покидать укрытий до отбоя тревоги.

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил «режим тишины», который начнется в ночь с 5 на 6 мая. Он сделал это в ответ на заявление Минобороны РФ о перемирии 8–9 мая в честь Дня Победы.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Атака Ракетная опасность
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Комментарии
8
Гость
5 мая, 15:56
СК уже возбудил уголовное дело?
Гость
5 мая, 14:40
вон Чубайс на обобрал страну и уехал за границу и живёт спокойно, а мы простой народ терпим их выходки!
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Гость
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