Российские города массово атаковали беспилотники: закрыли 15 аэропортов, воют сирены

В десяти регионах ввели режим ракетной опасности Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Российские города подверглись массовой атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, направлявшихся к столице. Одновременно местные СМИ пишут о взрывах в Казани и Чебоксарах. Власти призывают жителей не подходить к окнам. О последствиях атаки пока официальной информации нет.

Тем временем в десяти регионах страны ввели режим ракетной опасности. В список вошли Татарстан, Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Орловская и Воронежская области, а также Пермский край.

Также известно, что атаке подверглись Чебоксары и Чебоксарский округ в Чувашии. Один человек пострадал, сейчас его жизни ничего не угрожает, медики оказывают необходимую помощь, сообщил глава республики Олег Николаев.

Кроме того, в 15 городах действует план «Ковер». Это означает временное ограничение использования воздушного пространства и посадку всех гражданских судов. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и не покидать укрытий до отбоя тревоги.