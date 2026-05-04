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Происшествия Под Ярославлем вспыхнул алый пожар. Видео

Под Ярославлем вспыхнул алый пожар. Видео

В МЧС озвучили первые подробности

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Пожарные продолжают тушить огонь на улице Вишневой | Источник: Жесть Ярославль / maxПожарные продолжают тушить огонь на улице Вишневой | Источник: Жесть Ярославль / max

Пожарные продолжают тушить огонь на улице Вишневой

Источник:

Жесть Ярославль / max

Вечером 4 мая под Ярославлем вспыхнул большой пожар. По предварительным данным, огонь сперва охватил баню на улице Вишневая в Ярославском округе.

«Баня, сарай и дом на две семьи уже сгорели. Сейчас пожарные пытаются не дать огню перекинуться на соседние дома», — пишут очевидцы в соцсетях.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области, на месте работают подразделения спасателей.

Под Ярославлем загорелась баня

Источник:

Жесть Ярославль / max

«На данный момент идет разборка и проливка на месте пожара. Силы и средства на месте пожара. Погибших и пострадавших нет», — озвучили предварительные данные спасатели.

Над домами поднялся столб черного дыма.

В 22:12 пожарные локализовали возгорание на площади 165 квадратных метров. Задействовано 10 спецмашин и 40 человек личного состава.

Ранее сообщалось о пожаре в Заволжском районе, над городом поднялся густой черный дым. Как выяснилось, огонь охватил одноэтажное здание на 2-й Яковлевской улице.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пожар МЧС
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Комментарии
3
Гость
5 мая, 12:32
Ну вот, импортозамещение сработало, сами справились и не надо иностранных дронов.
Гость
5 мая, 09:14
Шашлык жарили?
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Гость
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