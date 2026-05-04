Под Ярославлем вспыхнул алый пожар. Видео

Пожарные продолжают тушить огонь на улице Вишневой Источник: Жесть Ярославль / max

Вечером 4 мая под Ярославлем вспыхнул большой пожар. По предварительным данным, огонь сперва охватил баню на улице Вишневая в Ярославском округе.

«Баня, сарай и дом на две семьи уже сгорели. Сейчас пожарные пытаются не дать огню перекинуться на соседние дома», — пишут очевидцы в соцсетях.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области, на месте работают подразделения спасателей.

Под Ярославлем загорелась баня Источник: Жесть Ярославль / max

«На данный момент идет разборка и проливка на месте пожара. Силы и средства на месте пожара. Погибших и пострадавших нет», — озвучили предварительные данные спасатели.

Над домами поднялся столб черного дыма.

В 22:12 пожарные локализовали возгорание на площади 165 квадратных метров. Задействовано 10 спецмашин и 40 человек личного состава.