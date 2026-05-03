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Густой дым виден издалека: что горит в спальном районе Ярославля

Первые подробности от МЧС

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Что горит в Заволжском районе Ярославля | Источник: «Жесть Ярославль»Что горит в Заволжском районе Ярославля | Источник: «Жесть Ярославль»

Что горит в Заволжском районе Ярославля

Источник:

«Жесть Ярославль»

Вечером 3 мая в Заволжском районе Ярославля загорелся дом. Как сообщили 76.RU в МЧС, возгорание произошло на 2-й Яковлевской улице.

«В 18:50 по адресу выехали две автоцистерны. На месте вызова — одноэтажное здание. Горит кровля. Существует угроза соседним строениям», — уточнили нашему порталу в ГУ МЧС России по Ярославской области.

По данным на 19:25, открытое горение локализовано.

Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях | Источник: «Жесть Ярославль»Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях | Источник: «Жесть Ярославль»

Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях

Источник:

«Жесть Ярославль»

Обновление на 4 мая

Пожар на 2-й Яковлевской улице тушили 31 огнеборца и семь единиц техники. Огонь вспыхнул в частной бане.

«В результате пожара повреждена баня с пристроенной хоз.постройкой на площади 48 квадратных метров, уничтожена теплица на площади 4,5 квадратных метра, уничтожена постройка на площади 1,5 квадратных метра, закопчена стена соседней бани на площади 12 квадратных метров. Поврежден гаражный бокс на площади 16 квадратных метров, поврежден забор на площади шести квадратных метров», — сообщили 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пострадавших нет.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Заволжский район
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Комментарии
4
Гость
3 мая, 22:08
Писать больше неочем??
Гость
3 мая, 20:53
Там тесная застройка. Шикарные дома. Опасно!
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Гость
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