Иранские беспилотники ударили по ОАЭ: на нефтяном заводе вспыхнул пожар

Несколько человек пострадали в результате атаки Источник: Mario Nawfal / X

В эмирате Эль-Фуджайра (ОАЭ) произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса. По данным пресс-службы местного правительства, возгорание началось после атаки беспилотника, запущенного с территории Ирана.

«Были зафиксированы четыре крылатые ракеты, запущенные со стороны Ирана по направлению к нашему государству. Три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море», — указывается в сообщении министерства.

Громкие звуки в разных частях страны — это последствия успешного перехвата, заявили в ведомстве. Позднее там добавили, что удалось отразить еще одну атаку, в которой применялись ракеты и дроны, также запущенные из Ирана.

По заявлению властей Эль-Фуджайры, атака иранского беспилотника спровоцировала сильное возгорание на территории нефтеперерабатывающего комплекса. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к ликвидации пожара. В результате удара пострадали три гражданина Индии. Их доставили в больницу с ранениями средней тяжести.