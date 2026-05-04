НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 755мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Когда похолодает
Где помогают вернуть здоровье
Пятиэтажка без воды
Изнанка жизни в селе
Где поймать настоящее лето
Фоторепортаж из Павловского парка
Дети пострадали при атаке БПЛА
Москвичка — о том, как изменился Ярославль
Афиша на выходные
Происшествия Иранские беспилотники ударили по ОАЭ: на нефтяном заводе вспыхнул пожар

Иранские беспилотники ударили по ОАЭ: на нефтяном заводе вспыхнул пожар

В результате ЧП пострадали люди

902
Несколько человек пострадали в результате атаки | Источник: Mario Nawfal / XНесколько человек пострадали в результате атаки | Источник: Mario Nawfal / X

Несколько человек пострадали в результате атаки

Источник:

Mario Nawfal / X

В эмирате Эль-Фуджайра (ОАЭ) произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса. По данным пресс-службы местного правительства, возгорание началось после атаки беспилотника, запущенного с территории Ирана.

«Были зафиксированы четыре крылатые ракеты, запущенные со стороны Ирана по направлению к нашему государству. Три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море», — указывается в сообщении министерства.

Громкие звуки в разных частях страны — это последствия успешного перехвата, заявили в ведомстве. Позднее там добавили, что удалось отразить еще одну атаку, в которой применялись ракеты и дроны, также запущенные из Ирана.

По заявлению властей Эль-Фуджайры, атака иранского беспилотника спровоцировала сильное возгорание на территории нефтеперерабатывающего комплекса. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к ликвидации пожара. В результате удара пострадали три гражданина Индии. Их доставили в больницу с ранениями средней тяжести.

Рынки отреагировали на новость резким ростом цен на нефть. Как отмечает Bloomberg, огонь бушует в стратегически важном энергетическом центре Персидского залива.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дрон БПЛА Атака
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
5 мая, 19:42
Из-за глупости люди уничтожат все.
Гость
4 мая, 20:14
Страшно
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Рекомендуем