НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

зап.

 757мм 44%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,07
EUR 91,96
Новая атака на склады WB
Зажало девочку в дверях ТЦ
Что со складом ВБ под Ярославлем
Убирают веранды на Кирова
Цены на отдых в августе
Встречи с мэром
Шансы «Локомотива» на чемпионство
Происшествия Смертельное ДТП в Ярославской области: видео с места трагеди

Смертельное ДТП в Ярославской области: видео с места трагеди

В аварии погиб 25-летний водитель

6 955
Легковушка врезалась в фуру | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ruЛегковушка врезалась в фуру | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Легковушка врезалась в фуру

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области в ДТП погиб 25-летний водитель. Об этом 29 апреля сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла на трассе М-8 в Ростовском округе ранним утром — в 04:52.

«По предварительной информации, автомобиль „Лада Калина“ выехал на встречную полосу, и столкнулся с грузовым автомобилем JAK под управлением 51-летнего водителя», — рассказали в полиции.

В результате водитель легковушки погиб на месте. Также пострадал 37-летний мужчина, который находился на пассажирском сиденье «Лады Калины».

Видео с места ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Сейчас сотрудниками полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Ярославской области начали расширять трассу М-8, чтобы снизить смертность на ней. Работы начались на подъезде к Ростову Великому, чтобы увеличить разрешенную скорость движения здесь до 120 км/ч. Также в области построят два платных четырехполосных участка трассы.

Напомним, в Ярославля вынесли приговор 23-летнему водителю, сбившему на «десятке» дорожных рабочих. В результате наезда один из дорожников скончался на месте, еще одного на «скорой» забрали в больницу. ДТП произошло на перекрестке улицы Труфанова и проспекта Дзержинского в Брагине 11 октября 2025 года.

Суд установил, что водитель был пьян, без водительских прав, двигался с превышением скорости. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Водитель
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
29 апреля, 19:45
а этих "гонщиков" даже не жалко! пусть и дальше летят....
Гость
29 апреля, 12:22
Куда эти дураки вечно торопятся?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Рекомендуем