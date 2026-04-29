Смертельное ДТП в Ярославской области: видео с места трагеди

Легковушка врезалась в фуру Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области в ДТП погиб 25-летний водитель. Об этом 29 апреля сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла на трассе М-8 в Ростовском округе ранним утром — в 04:52.

«По предварительной информации, автомобиль „Лада Калина“ выехал на встречную полосу, и столкнулся с грузовым автомобилем JAK под управлением 51-летнего водителя», — рассказали в полиции.

В результате водитель легковушки погиб на месте. Также пострадал 37-летний мужчина, который находился на пассажирском сиденье «Лады Калины».

Видео с места ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Сейчас сотрудниками полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Ярославской области начали расширять трассу М-8, чтобы снизить смертность на ней. Работы начались на подъезде к Ростову Великому, чтобы увеличить разрешенную скорость движения здесь до 120 км/ч. Также в области построят два платных четырехполосных участка трассы.

Напомним, в Ярославля вынесли приговор 23-летнему водителю, сбившему на «десятке» дорожных рабочих. В результате наезда один из дорожников скончался на месте, еще одного на «скорой» забрали в больницу. ДТП произошло на перекрестке улицы Труфанова и проспекта Дзержинского в Брагине 11 октября 2025 года.