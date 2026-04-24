«Выпил, решил отвезти друга»: в Ярославле вынесли приговор водителю, насмерть сбившему рабочего

Смертельное ДТП произошло осенью 2025 года Источник: пресс-служба Дзержинского районного суда г. Ярославля, «Подслушано в Ярославле!» / Telegram

23 апреля 2026 года в Дзержинском районном суде Ярославля вынесли приговор 23-летнему водителю «десятки», сбившему дорожных рабочих. Тогда один из дорожников скончался на месте, еще одного на «скорой» забрали в больницу. ДТП произошло на перекрестке улицы Труфанова и проспекта Дзержинского в Брагине 11 октября 2025 года.

Суд установил, что Александр Иванов сел за руль будучи пьяным и без водительских прав. Установлено, что он двигался по проспекту Дзержинского в сторону улицы Громова с превышением разрешенной скорости — от 95 до 107,6 км/ч.

«На регулируемом перекрестке подсудимый проехал на красный сигнал светофора, врезался в боновое ограждение и наехал на дорожного рабочего, одетого в светоотражающий жилет, который выполнял работы на трамвайных путях. В результате полученных травм рабочий скончался. Иванов с места совершения ДТП скрылся», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как сообщили в прокуратуре Ярославской области, 46-летний дорожный рабочий скончался на месте, его коллегу, 25-летнего молодого человека, с травмами увезли в больницу.

На запись камеры видеонаблюдения попал сам момент ДТП Источник: «Подслушано в Ярославле!» / Telegram

В суде водитель легковушки свою вину полностью признал. Как оказалось, водительских прав у него никогда не было.

«В автомобиле распивал спиртные напитки с другом. Выпил около 0,5 л виски и 0,5 л сидра, потом решил отвезти друга домой», — уточнили в суде.

23-летнего водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Отягчающими обстоятельствами стало то, что у Иванова не было прав, он был пьян за рулем и скрылся с места ДТП.

«Приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года», — рассказали в суде.

Кроме того, в пользу компании, которая выполняла работы на трамвайных путях, — ООО «Строй Сервис» — с осужденного в счет возмещения ущерба взыскано 1,5 млн рублей.