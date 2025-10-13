Сбили рабочих: в Ярославле возбудили уголовное дело после смертельного ДТП. Видео

После ДТП в Брагино возбудили уголовное дело Источник: «Подслушано в Ярославле!» / Telegram

В Ярославле возбудили уголовное дело после ДТП, в котором насмерть сбили дорожного рабочего. Всё произошло около 01:57 11 октября в районе дома № 36 на Дзержинском проспекте. По предварительным данным, пьяный 22-летний водитель «десятки» сбил двух рабочих, которые ремонтировали трамвайные пути.

«В результате ДТП 46-летний пострадавший от полученных травм скончался на месте, а водитель покинул место происшествия, но его местонахождение оперативно установлено полицейскими», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Второго пострадавшего увезли в больницу.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП

Как уточнили в полиции, у водителя легковушки не было прав на управление автомобилем. Его задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье о «Нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека» (п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Согласно данным сервиса «КонсультантПлюс», по этой статье предполагается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.