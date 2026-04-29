О том, что дом скоро рухнет, знали все. Как десятки семей остались без жилья на виду у всего города

Дом треснул 17 апреля Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В Балахне Нижегородской области 17 апреля треснул по швам многоквартирный дом: часть здания просела, и оно едва не рухнуло. Чудом обошлось без жертв. О том, что дом рухнет, жильцы не подозревали, а знали точно: в последнее время они засыпали под хруст расходящихся стен. Знали об этом и местные власти. Удивительно, но очевидно сыпавшийся дом они так и не признали ни ветхим, ни аварийным. Корреспондент NN.RU Кристина Калинина побывала на месте происшествия, выяснила, куда переселяются жильцы разрушающегося дома, что говорит о случившемся директор управляющей компании и местные власти.

Балахна — небольшой старинный город в Нижегородской области, расположен на правом берегу Волги. Численность населения варьируется в пределах 47–50 тысяч человек. Находится примерно в 40 километрах от Нижнего Новгорода (на машине можно доехать за 35–45 минут). Город основан еще в 1474 году. Многие жители Балахны работают на местных предприятиях и заняты в торговле.

«Стеклопакеты трещат, надо спасаться»

Трехэтажному дому № 54 по улице Энгельса в Балахне уже больше 70 лет, и если он и видел когда-то капитальный ремонт, то, судя по внешнему виду, очень-очень давно. Внутри — 16 квартир, и по иронии судьбы, в одной из них расположено местное отделение Госжилинспекции, которое после аварии было закрыто. Видимо, именно Госжилинспекция должна была первой кричать о проблеме, но увы…

Трещина пошла по дому 17 апреля со стороны третьего подъезда. Часть дома начала оседать прямо на глазах: осыпались кирпичи, окна полопались и разъехались в разные стороны.

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«Мы услышали, как стеклопакеты трещат, и поняли, что надо спасаться. Чудом обошлось без жертв», — заявила жительница, которую ЧП застало врасплох в своей квартире.

Чудом сегодня держится и просевшая часть дома. По словам сотрудников МЧС, которые дежурят у здания, рухнуть она может в любой момент: может, через 5 секунд, а может — и через неделю. Поэтому зевак, желающих поближе рассмотреть реальные события по мотивам фильма «Дурак» (лента режиссера Юрия Быкова о треснувшей многоэтажке и попытке слесаря спасти жильцов. — Прим. ред.), здесь гонят подальше.

«Как в кино, — присвистнул прохожий, похоже, впервые заметивший огромную трещину. — А ведь он не один такой».

Разговаривать с корреспондентом NN.RU молодой человек отказался и поспешил по своим делам.

Начало новой жизни. Поневоле

Сразу после происшествия в Балахне объявили режим чрезвычайной ситуации. Подходы к дому сегодня закрыты сигнальными лентами и ограждениями, рядом запретили ездить автомобилям.

На месте дежурят МЧС и полиция Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Жителям, которые эвакуировались в спешке, уже несколько дней разрешают потихоньку выносить свои вещи. Но привилегии удостоены только собственники квартир из первого и второго подъездов, которые визуально были подвержены сдвигу. В треснувший подъезд, разумеется, никого не пускают: слишком опасно.

Днем 20 апреля люди продолжали вывозить имущество: стиральные машины, мебель, книги — спасают всё, что подвернется под руку. Начинать жизнь с абсолютно чистого листа не хочется никому, но некоторым придется.

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Одна из местных жительниц рассказала, что квартира ее семьи находится на первом этаже в том месте, где пошла трещина. Жалеть себя им некогда, поэтому они сразу сняли квартиру.

«Мы успели только стиралку и холодильник вывезти. Всё, больше у нас ничего нет, ничего не осталось. Сейчас придется всё заново покупать, этим и занимаемся», — поделилась нижегородка.

Те, кому снять квартиру оказалось не под силу, переезжают к родственникам, а также в пункт временного размещения, организованный неподалеку на базе ДК «Дом Москвы». При том, что в пункте должны были оставаться люди (около 8 человек), его двери оказались закрыты. Сотрудники ДК почему-то испугались журналистов, а на просьбу поговорить резко ответили, что им «велели ни с кем не разговаривать».

Помогут чем смогут

Реакция властей на произошедшее на сегодняшний день ограничивается несколькими публикациями в интернете. В правительстве Нижегородской области 17 апреля дали оперативную информацию о том, что после появления трещины были эвакуированы 35 человек, которых отправили в пункт временного размещения и обеспечили горячим питанием.

На следующий день на сайте администрации Балахнинского округа появилось сообщение о возможных компенсациях для жильцов. Всем пострадавшим обещают по 10 тысяч рублей на человека материальной помощи, тем, кто частично лишился имущества первой необходимости, — по 50 тысяч каждому, у кого совсем не осталось вещей — по 100 тысяч рублей. Обращаться за деньгами людям советуют лично на приеме в местной соцзащите или через портал «Госуслуги».

Глава администрации Андрей Дранишников в своих соцсетях рассказал, на что еще могут рассчитывать жильцы покосившегося дома. Во-первых, здание признают таки аварийным, а жителей расселят (похоже, игнорировать проблему уже не удается). Во-вторых, людям будут предлагать «нормальное жилье» или денежную компенсацию. Вопрос о выделении денег на эти цели, по словам Дранишникова, сейчас прорабатывается в правительстве региона.

«Хочу опровергнуть слухи — расселения в бараки не будет», — подчеркнул глава.

Вопрос о причинах разрушения пока остается открытым. Дранишников отметил, что специалисты уже провели экспертизу, на основе ее предварительных результатов и было принято решение признать дом аварийным. Забавно, если учитывать, что о необходимости расселения жители кричали задолго до этого: для того чтобы услышать, как трещал дом, им никакая экспертиза была не нужна.

А где были коммунальщики?

Состояние дома настораживало жильцов уже давно. В разговоре с корреспондентом NN.RU все в один голос заявили, что наиболее активно дом начал трещать с начала апреля, о чём они сообщили в управляющую компанию.

Дом обслуживает компания «Дом+». Ее директор Иван Черников в разговоре с корреспондентом NN.RU заявил, что здание располагается на затопленной территории и тревогу из-за его состояния забили после обращения жителей, однако, по его словам, контролирующие службы решать вопрос не торопились.

«Жители обратились к нам 7 апреля. Тогда мы наблюдали разрушение штукатурного слоя, а 10-го числа заметили уже серьезные трещины. 15-го числа мы поставили маяки для наблюдения, а 16-го числа люди заметили их уже в своих квартирах», — говорит Черников.

ПВР был закрыт на ключ, а его сотрудники почему-то испугались журналистов Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

По словам директора, когда стало понятно, что трещины — это не косметический дефект, а реальная угроза, «Дом+» дважды направил обращения в Госжилинспекцию, прокуратуру и местную администрацию. УК, по словам Ивана Черникова, просила у властей составить список адресов, где в экстренном случае можно будет разместить людей, однако там предложили отложить всё до понедельника и обсудить вопрос на комиссии.

«Скорость работы администрации увеличилась, только когда дом щелкнул», — заключил Черников.

Его поведение вполне понятно, если учитывать, что по факту частичного разрушения жилого дома Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, и сегодня следователи определяются с кандидатурами на звание подозреваемого.

Пока официальная версия причин произошедшего еще не объявлена, жители обсуждают свою: помимо халатного отношения к содержанию дома, виной случившемуся, по их мнению, могут быть грунтовые воды.

«Тут были канавы, которые много лет эти грунтовые воды отводили, но потом какие-то умники их засыпали, и вот результат», — рассказала одна из жительниц.

По ее словам, в последнее время в подвале постоянно стояла вода. Контролирующие органы жалобы игнорировали, как сегодня могут продолжать не слышать жалобы жителей других домов с похожими проблемами. До очередной чрезвычайной ситуации?