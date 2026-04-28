«Я тебе голову прострелю»: дебошир накинулся с угрозами на электрика в Ярославле

Дебошир с угрозами накинулся на электрика Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Жителю Ярославля может грозить срок за пьяные угрозы электрику. Как рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, житель дома на улице Слепнева стал подозреваемым в деле по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Все случилось в начале марта 2026-го, когда 31-летний мужчина выполнял электромонтажные работы в одном из подъездов многоэтажки на улице Слепнева.

«Заметив электрика, из квартиры вышел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и начал требовать подключить отключенную ранее за неуплату квартиру к энергосети. Услышав отказ, злоумышленник взял страйкбольный пистолет и со словами „Я тебе сейчас голову прострелю“ направил оружие на оппонента», — рассказали в полиции.

Конфликт на лестничной клетке завершился уголовным делом, его возбудили спустя месяц, в конце апреля.

По части 1 статьи 119 УК РФ может грозить лишение свободы на срок до двух лет.