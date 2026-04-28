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Происшествия «Я тебе голову прострелю»: дебошир накинулся с угрозами на электрика в Ярославле

«Я тебе голову прострелю»: дебошир накинулся с угрозами на электрика в Ярославле

Первые подробности от полиции

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Дебошир с угрозами накинулся на электрика | Источник: Алена Косточкина / 76.RUДебошир с угрозами накинулся на электрика | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Дебошир с угрозами накинулся на электрика

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

Жителю Ярославля может грозить срок за пьяные угрозы электрику. Как рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, житель дома на улице Слепнева стал подозреваемым в деле по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Все случилось в начале марта 2026-го, когда 31-летний мужчина выполнял электромонтажные работы в одном из подъездов многоэтажки на улице Слепнева.

«Заметив электрика, из квартиры вышел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и начал требовать подключить отключенную ранее за неуплату квартиру к энергосети. Услышав отказ, злоумышленник взял страйкбольный пистолет и со словами „Я тебе сейчас голову прострелю“ направил оружие на оппонента», — рассказали в полиции.

Конфликт на лестничной клетке завершился уголовным делом, его возбудили спустя месяц, в конце апреля.

По части 1 статьи 119 УК РФ может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в городе передали в суд уголовное дело после нападения на пенсионерку в Красноперекопском районе. Напомним, зимой 2026-го в продуктовом магазине на улице 8 Марта дебошир устроил погром, а после накинулся на покупательницу. 39-летний неадекват изрезал 55-летнюю Людмилу ножницами. Его задержали.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Дебош Угроза убийством
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Комментарии
15
Гость
28 апреля, 17:33
Самого главного как всегда не написали! Как электрику удалось спастись от угроз и от самого факта убийства? Он повязал дебошира? Он убежал очень быстро? За углом стояли полицейские?.... Как всё было-то???
Гость
28 апреля, 15:15
"Конфликт на лестничной клетке завершился уголовным делом, его возбудили спустя месяц" Очень быстро работают?
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Гость
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