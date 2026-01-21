Пырнул ножницами: в Ярославле дебошир напал на посетительницу магазина

В Ярославле дебошир напал на покупательницу и кассира в супермаркете Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

В Ярославле дебошир напал на покупательницу и кассира в супермаркете. Инцидент произошел вечером 19 января на улице 8 Марта, 16 в Красноперекопском районе.

«В одном из магазинов напали на покупательницу и кассира. Устроили погром. Со слов очевидцев, покупательницу ранили острым предметом. Она сейчас находится в больнице», — говорится в посте группы «Свободный Ярославль 2.0» во «Вконтакте».

Стеллажи оказались на полу Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Судя по фото из магазина, у кассы произошел настоящий погром. Стеллажи перевернуты, товар раскидан по полу. Рядом с одной из морозильных камер видна лужа крови.

На место выезжали правоохранители Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

В полиции рассказали, все началось с того, что один из посетителей магазина начал неадекватно себя вести: лег на пол, кричал, разбрасывал товар с полок.

«В какой-то момент гражданин взял ножницы, лежавшие рядом с кассиром, и приставил их к шее 60-летней покупательницы. При попытке женщины вырваться, ей были причинены раны кисти и головы», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Остановить дебошира смогли очевидцы. Его передали прибывшему в супермаркет наряду патрульных. Оказалось, что агрессором был 39-летний несколько раз судимый мужчина.

«Гражданин доставлен в территориальный отдел полиции, в настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнили в полиции.

В полиции рассказали подробности инцидента Источник: УМВД России по Ярославской области

Известно, что правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».