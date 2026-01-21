НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

3 м/c,

с-в.

 757мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,82
EUR 91,20
ПСБ: главные события года
Перекрыли трассу из-за ДТП
Изрезал покупательницу
Самовар от Шамана
Ударят морозы
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Подработки для подростков
Криминал Пырнул ножницами: в Ярославле дебошир напал на посетительницу магазина

Пырнул ножницами: в Ярославле дебошир напал на посетительницу магазина

Он устроил погром в супермаркете

1 212
В Ярославле дебошир напал на покупательницу и кассира в супермаркете | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.comВ Ярославле дебошир напал на покупательницу и кассира в супермаркете | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

В Ярославле дебошир напал на покупательницу и кассира в супермаркете

Источник:

Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

В Ярославле дебошир напал на покупательницу и кассира в супермаркете. Инцидент произошел вечером 19 января на улице 8 Марта, 16 в Красноперекопском районе.

«В одном из магазинов напали на покупательницу и кассира. Устроили погром. Со слов очевидцев, покупательницу ранили острым предметом. Она сейчас находится в больнице», — говорится в посте группы «Свободный Ярославль 2.0» во «Вконтакте».

Стеллажи оказались на полу | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.comСтеллажи оказались на полу | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Стеллажи оказались на полу

Источник:

Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Судя по фото из магазина, у кассы произошел настоящий погром. Стеллажи перевернуты, товар раскидан по полу. Рядом с одной из морозильных камер видна лужа крови.

На место выезжали правоохранители | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.comНа место выезжали правоохранители | Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

На место выезжали правоохранители

Источник:

Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

В полиции рассказали, все началось с того, что один из посетителей магазина начал неадекватно себя вести: лег на пол, кричал, разбрасывал товар с полок.

«В какой-то момент гражданин взял ножницы, лежавшие рядом с кассиром, и приставил их к шее 60-летней покупательницы. При попытке женщины вырваться, ей были причинены раны кисти и головы», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Остановить дебошира смогли очевидцы. Его передали прибывшему в супермаркет наряду патрульных. Оказалось, что агрессором был 39-летний несколько раз судимый мужчина.

«Гражданин доставлен в территориальный отдел полиции, в настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнили в полиции.

В полиции рассказали подробности инцидента

Источник:

УМВД России по Ярославской области

Известно, что правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Сам мужчина в беседе с полицейскими рассказал, что его содержат родители. На вопрос о том, не стыдно ли ему, дебошир кратко ответил: «Стыдно».

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Нападение Магазин Полиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
23 минуты
Хулиганство!? А покушение на убийство? Откуда столько гуманизма, но не к жертве.
Гость
36 минут
Теперь покушение на убийство хулиганством называют. А с другой стороны он ведь не выдвигал политических требований...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем