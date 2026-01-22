НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

пасмурно, без осадков

ощущается как -17

3 м/c,

вос.

 762мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,04
EUR 88,79
ПСБ: главные события года
Хотят объединить колледжи
Зарезали прохожего на улице
Иномарка влетела в автобус
Бесплатный вход в музеи
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий
Почему не реставрируют памятник
Происшествия Ранил покупательницу: появились подробности нападения в магазине в Ярославле

Ранил покупательницу: появились подробности нападения в магазине в Ярославле

Против дебошира возбудили уголовное дело

317
В Ярославле дебошира, устроившего нападение в магазине, отправили под стражу | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, Прокуратура Ярославской областиВ Ярославле дебошира, устроившего нападение в магазине, отправили под стражу | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, Прокуратура Ярославской области

В Ярославле дебошира, устроившего нападение в магазине, отправили под стражу

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU, Прокуратура Ярославской области

В Ярославле отправили под стражу 39-летнего безработного, устроившего погром в супермаркете на улице 8 марта. Напомним, нападение с ножницами у касс в продуктовом Красноперекопского района случилось вечером 19 января. Мужчина ранил 55-летнюю ярославну.

Спустя три дня дебошира отправили под стражу. Его обвиняют по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«На почве внезапно возникшей агрессии уронил стоящий в предкассовой зоне стеллаж с товаром, затем взял лежащие рядом с кассой хозяйственные ножницы и нанес ими удары 55-летней покупательнице. Другие посетители магазина смогли обезвредить преступника и вызвали полицию», — прокомментировали в прокуратуре.

С учетом позиции представителя прокуратуры Красноперекопский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

По части 2 статьи 213 УК РФ может грозить наказание до 7 лет лишения свободы.

Мы побывали на месте, где все случилось. Подробности истории читайте в репортаже.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Нападение Магазин
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем