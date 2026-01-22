Ранил покупательницу: появились подробности нападения в магазине в Ярославле

В Ярославле дебошира, устроившего нападение в магазине, отправили под стражу Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, Прокуратура Ярославской области

В Ярославле отправили под стражу 39-летнего безработного, устроившего погром в супермаркете на улице 8 марта. Напомним, нападение с ножницами у касс в продуктовом Красноперекопского района случилось вечером 19 января. Мужчина ранил 55-летнюю ярославну.

Спустя три дня дебошира отправили под стражу. Его обвиняют по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«На почве внезапно возникшей агрессии уронил стоящий в предкассовой зоне стеллаж с товаром, затем взял лежащие рядом с кассой хозяйственные ножницы и нанес ими удары 55-летней покупательнице. Другие посетители магазина смогли обезвредить преступника и вызвали полицию», — прокомментировали в прокуратуре.

С учетом позиции представителя прокуратуры Красноперекопский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

По части 2 статьи 213 УК РФ может грозить наказание до 7 лет лишения свободы.