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Происшествия Деревья падают и убивают людей, грузовики сдувает с трассы: мощный ураган обрушился на Самару

Деревья падают и убивают людей, грузовики сдувает с трассы: мощный ураган обрушился на Самару

В области бушует сильный ветер

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Грузовик буквально улетел с дороги | Источник: ГУ МВД России по Самарской областиГрузовик буквально улетел с дороги | Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Грузовик буквально улетел с дороги

Источник:
ГУ МВД России по Самарской области

Мощный ураган обрушился на Самарскую область: порывы ветра валили деревья, срывали крыши с домов и сносили остановочные павильоны. К сожалению, не обошлось без жертв. Рассказываем, что случилось в регионе.

Дерево упало на девочку

В Куйбышевском районе Самары из‑за падения дерева на тротуаре погибла девочка. Еще одна школьница получила травмы и была госпитализирована. По данным источника 63.RU, девочкам 13 и 14 лет.

Упавшее дерево убило девочку в Самаре | Источник: следком Самары Упавшее дерево убило девочку в Самаре | Источник: следком Самары

Упавшее дерево убило девочку в Самаре

Источник:

следком Самары

ЧП произошло около 11:45 на улице Нижегородской. На месте работали четыре спасателя.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Прокуратора и следователи проводят проверку.

Обновлено в 18:25 по мск:

Число погибших от падения деревьев в Самарской области увеличилось до трех. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Грузовик сдуло с трассы

Еще одно происшествие случилось в Нефтегорском районе. Из‑за сильного бокового ветра опрокинулась «Газель».

Источник:

Baza / Telegram

По информации ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел около 11:30 на трассе М‑5 «Урал» (на подъезде к Оренбургу). 40‑летний водитель ехал в условиях неблагоприятной погоды — мощный порыв ветра опрокинул грузовик. При этом в прицепе груза не было, и никто не пострадал.

Источник: ГУ МВД России по Самарской областиИсточник: ГУ МВД России по Самарской области
Источник:
ГУ МВД России по Самарской области

В соцсетях появились кадры с места: видно, как ветер оторвал часть прицепа — она развалилась в воздухе и улетела в кювет. Водителю пришлось собирать разлетевшиеся вещи и документы по всему полю.

Самарская область — не единственный регион, столкнувшийся сегодня с непогодой. На Москву обрушился снегопад: там объявили желтый уровень погодной опасности, а вылеты из Внуково перенесли.

О том, что происходит в Самарской области наши коллеги из 63.RU рассказывают в режиме онлайн-трансляции.

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Комментарии
2
Гость
27 апреля, 18:24
Очень грамотное, мудрое и своевременное предложение! Не соцсети и интернет, не критику вождя надо запрещать - от этих запретов никакой пользы, а один вред. А вот если бы Правительство, Госдума и Администрация Мудрейшего озаботились и запретили ветру дуть, снегу падать, деревьям ломаться, рекам учинять половодья - сколько пользы бы они народу принесли!!!!!;!!!
Гость
27 апреля, 17:43
Срочно запретить деревьям падать.
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Гость
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