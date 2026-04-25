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Происшествия Три площадки за ночь: в Ярославле поджигатель устроил пожары в жилом районе

Три площадки за ночь: в Ярославле поджигатель устроил пожары в жилом районе

В полицию на него заявил депутат муниципалитета

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Депутат отследил поджигателя в Ярославле | Источник: SafeRegion, Олег Ненилин / vk.com Депутат отследил поджигателя в Ярославле | Источник: SafeRegion, Олег Ненилин / vk.com

Депутат отследил поджигателя в Ярославле

Источник:

SafeRegion, Олег Ненилин / vk.com

В ночь с 24 на 25 апреля в Ярославле горела Суздалка — полыхали мусорные площадки в нескольких дворах. Об этом сообщил депутат муниципалитета Олег Ненилин, живущий неподалеку.

«Сегодня ночью по Суздалке гулял борец с мусором и контейнерными площадками, на его счету 3 площадки и костёр еще на одной. Это только у меня в микрорайоне», — сообщил Олег Ненилин.

Депутат снял записи с камер и восстановил его маршрут по району.

«Заявление в правоохранительные органы подано, надеюсь, что виновный от ответственности не уйдёт- за полтора часа я восстановил его сорокаминутный маршрут от Московского проспекта до улицы Ньютона и три эпизода из четырех попали на камеры видеонаблюдения», — добавил Ненилин.

По данным депутата, сгорело не меньше 5 контейнеров и повреждены 2 площадки для сбора мусора. Ущерб предварительно оценили от 50 тысяч рублей и выше.

На отрезке видео, которое опубликовал Олег Ненилин, видно, как мужчина в куртке и кепке подходит с пакетом к мусорным контейнерам и ставит свой кулек в угол к кучке прочего мусора. Затем надевает поверх своей найденную рядом куртку, осматривает оставленные на площадке кеды и ботинки. На одном из кадров видно его лицо. На этом запись обрывается.

Депутат прикрепил это видео, указав, что на нём — поджигатель

Источник:

SafeRegion, Олег Ненилин / vk.com

Адреса дворов, где были пожары: улица Подвойского, 1, улица Матросова, 7 и Калинина, 25.

В УМВД России по Ярославской области подтвердили, что заявление депутата приняли, сейчас ищут поджигателя.

«Устанавливается личность, причастная к правонарушению», — прокомментировали в ведомстве.

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Анна Ёлкина
главный редактор
Поджог Мусорный контейнер
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Комментарии
28
Гость
28 апреля, 13:15
На видео четко видно: три контейнера их шести пустые. Товарисч кладкт свой пакет к горе мусора. У нас тоже так: стоит десяток контейнеров перпендикулярно дорожке, и вот тот, кто идет по дорожке, бросает мусор в крайний контейнер. Когда он переполняется начинают кидать мусор рядом. Остальные девять контейнеров стоят пустые!!! Вот бы понять психологию людей, которые так поступают... Из- за этого у дорожки всегда мусор..
Гость
25 апреля, 23:01
Наркота везде в Ярославле,а властям пофиг.Депутату бы озаботиться этой проблемой
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