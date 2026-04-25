Сотни людей застряли в аэропортах, жителей срочно эвакуировали: главное об атаке беспилотников на Урал

Людей готовили к долгому ожиданию в терминалах Источник: Антон Данилов / 29.RU (фото носит иллюстративный характер)

В Екатеринбурге продолжают устранять последствия атаки на высотку в центре города. В соседних регионах ввели особый режим из-за беспилотной опасности, а сотни людей застряли в аэропортах из-за ограничений воздушного пространства. В этом материале собрали главное о ЧП на текущий момент.

Что случилось

Налет на Екатеринбург произошел сегодня утром. В результате атаки беспилотников пострадала многоэтажка. Задеты приблизительно 25–30-й этажи. Очевидцы рассказали нашим коллегам из E1.RU, что окна выбило на шести этажах. Взрыв был мощный, а в небо сразу поднялось черное облако.

«Из окон предпоследнего этажа были видны языки пламени», — рассказала очевидица.

По информации губернатора Свердловской области Дениса Паслера, 50 человек эвакуировали из пострадавшего дома. Многие из них находятся в пункте временного размещения, большая часть жителей уехала к родственникам и на дачи, сообщила E1.RU министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, которая находится на месте ПВР.

На месте ЧП работают оперативные службы. Сохраняется оцепление.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — написал Денис Паслер в своем канале в MAX.

Чуть позже он заявил, что опасность атаки БПЛА в Свердловской области миновала.

Пострадавшие

Общее число пострадавших во время атаки составляет шесть человек. По информации Паслера, они обратились в скорую помощь. Он отметил, что среди них нет пациентов в тяжелом состоянии.

«В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу», — заявил глава Свердловской области.

Жертв во время налета нет.

Ограничения в аэропортах

Из-за атаки беспилотников сотни пассажиров застряли в аэропорту Кольцово. Часть людей оказалась заперты в самолетах, ожидающих вылета. Аэропорт Кольцово сообщил о закрытии примерно за 20 минут до атаки дрона на многоэтажку.

Пассажиры отметили, что в этот момент дверь одного из самолетов открыли и собирались всех высадить в терминал, но аэропорт не смог принять всех в чистую зону, поскольку накопитель оказался переполнен, поэтому людей оставили в самолете.

Еще одна пассажирка сообщила, что людей готовили к долгому ожиданию в терминалах.

«Предложили воду уже второй раз, поставили кулеры, выдали гимнастические коврики и кресла-мешки. Каждый час переносят рейсы, представители авиакомпании отвечают на все вопросы», — рассказала читательница E1.RU.

Источник: пресс-служба аэропорта

Источник: пресс-служба аэропорта

Источник: пресс-служба аэропорта

Рейсы, которые летели в Екатеринбург, перенаправляли на запасные аэродромы. К ситуации подключилась Уральская транспортная прокуратура.

«Организована работа мобильной приемной для оперативного реагирования на обращения граждан. Прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров», — отметили в ведомстве.

Позже в Кольцово сняли временные ограничения, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Небо из-за угрозы атаки беспилотников закрыли и в Тюменской области. По информации Росавиации, аэропорт в Тобольске работает с ограничениями.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщают в ведомстве.

Кроме того, в регионе превентивно введен режим беспилотной опасности. Как сообщает Информационный центр правительства Тюменской области, это упреждающая мера безопасности, которая нужна для мобилизации ресурсов и усиления дежурств сотрудников силовых ведомств.

Такой же режим работает в Екатеринбурге и Челябинской области. По данным губернатора Алексея Текслера, утром в Челябинской области сбили беспилотник.

«Уважаемые жители! На одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области пресечена попытка беспилотной атаки. Жертв и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие, быть бдительными, доверять официальным источникам информации», — сообщил глава региона.

Обновлено 10:58 (мск): в аэропорту Челябинска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, об этом сообщили в Росавиации. Также небо открыли над Екатеринбургом и Пермью.

Оповещений об опасности не было

Многие жители Екатеринбурга отметили, что до атаки и уже после нее не получали никаких СМС-оповещений о беспилотной опасности. Сообщения прислали лишь некоторые операторы и сильно позже. Официальных комментариев от властей Свердловской области по этому поводу пока не поступало.

Наши коллеги из E1.RU спросили депутата Госдумы из Свердловской области Максима Иванова, почему так получилось. Он согласился, что это недоработка.

«Я надеюсь, что в ближайшее время все эти недостатки будут учтены, Денис Владимирович (Паслер) раздаст соответствующие указания, и всё это как бы отладится, потому что вот эта психология, что мы живем в тылу и нас это не касается, должна уходить в прошлое. Были удары по соседним регионам, теперь, к сожалению, наступило время реагировать и в Екатеринбурге», — подчеркнул депутат.

Иванов добавил, что если оповещение не сработало, значит, фактически оно, видимо, не отрегулировано.