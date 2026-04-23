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Происшествия Подробности «Бедные хозяева»: стали известны подробности о крупном пожаре в Ярославле

«Бедные хозяева»: стали известны подробности о крупном пожаре в Ярославле

Публикуем видео с места ЧП

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В Ярославле в пожаре пострадали люди | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле в пожаре пострадали люди | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле в пожаре пострадали люди

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Вечером 22 апреля в Ярославле пожар уничтожил частный двухэтажный дом. Изначально сообщалось, что возгорание началось в одном из зданий на улице Мельничной во Фрунзенском районе, но позднее в МЧС сообщили уточненный адрес — улица Лобачевского, 14.

Спасатели тушили огонь больше четырех часов. Сообщение о возгорании поступило в 20:23. Ликвидация пожара была объявлена в 00:50. На место выезжали 7 спецмашин и 24 человека личного состава.

«Бедные хозяева, как раз мимо проезжала в тот момент, когда горела крыша.
Терпения им и сил. Говорят, что мужчина, который в этом доме жил, очень хороший человек», — написала Natali Ya в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Очевидцы публиковали видео с места ЧП. По их словам, из-за случившегося собралась пробка, проезд был затруднен.

Автомобилям было не проехать

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Огонь полностью объял здание

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что огонь полностью уничтожил дом на площади 160 квадратных метров.

Также в МЧС рассказали о том, что в пожаре есть пострадавшие. Более подробная информация об их состоянии и количестве станет известна позднее.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар ЧП Частный дом
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Комментарии
11
Гость
23 апреля, 15:25
Выходит, одной Лабораторией меньше?🤔
280344857

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23 апреля, 15:22
Что-то уж больно долго тушили, "более 4-х часов". Или так и было задумано?..
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Гость
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