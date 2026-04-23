«Бедные хозяева»: стали известны подробности о крупном пожаре в Ярославле

В Ярославле в пожаре пострадали люди Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Вечером 22 апреля в Ярославле пожар уничтожил частный двухэтажный дом. Изначально сообщалось, что возгорание началось в одном из зданий на улице Мельничной во Фрунзенском районе, но позднее в МЧС сообщили уточненный адрес — улица Лобачевского, 14.

Спасатели тушили огонь больше четырех часов. Сообщение о возгорании поступило в 20:23. Ликвидация пожара была объявлена в 00:50. На место выезжали 7 спецмашин и 24 человека личного состава.

«Бедные хозяева, как раз мимо проезжала в тот момент, когда горела крыша.

Терпения им и сил. Говорят, что мужчина, который в этом доме жил, очень хороший человек», — написала Natali Ya в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Очевидцы публиковали видео с места ЧП. По их словам, из-за случившегося собралась пробка, проезд был затруднен.

Автомобилям было не проехать Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Огонь полностью объял здание Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что огонь полностью уничтожил дом на площади 160 квадратных метров.