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Город Полыхает огнем: в Ярославле загорелось двухэтажное здание. Видео

Полыхает огнем: в Ярославле загорелось двухэтажное здание. Видео

Публикуем информацию от МЧС

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В Ярославле загорелся частный дом | Источник: Жесть Ярославль / vk.comВ Ярославле загорелся частный дом | Источник: Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле загорелся частный дом

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле загорелся частный дом. Двухэтажка на улице 2-ой Мельничной, 29 во Фрунзенском районе вспыхнула около 20-ти часов вечера.

Очевидцы делятся фото и видео в соцсетях. На них видно, что здание буквально полыхает огнем. На дороге столпились машины.

«На Мельничной улице выстроилась пробка, люди не могут проехать и попасть домой», — сообщила читательница 76.ру.

На улице рядом с пожаром образовался затор | Источник: Яндекс. КартыНа улице рядом с пожаром образовался затор | Источник: Яндекс. Карты

На улице рядом с пожаром образовался затор

Источник:

Яндекс. Карты

В МЧС Ярославской области сообщили, что в 20:22 на место выехало пять пожарных машин. В 21:26 ликвидировали открытое горение.

По предварительной информации, травмирован человек, его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Двухэтажка полыхает огнем

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

Напомним, в Ярославской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. В этот период категорически запрещены разведение костров, выжигание сухой травы, курение в лесных массивах, захламление территорий отходами.

Если вы заметили возгорание, незамедлительно сообщите по телефонам: 112 или 8-800-100-94-00.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
23 апреля, 09:41
А может полыхать еще чем-то кроме огня ?
Гость
23 апреля, 08:53
Что-то часто пожары стали
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Гость
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