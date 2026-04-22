Полыхает огнем: в Ярославле загорелось двухэтажное здание. Видео

В Ярославле загорелся частный дом Источник: Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле загорелся частный дом. Двухэтажка на улице 2-ой Мельничной, 29 во Фрунзенском районе вспыхнула около 20-ти часов вечера.

Очевидцы делятся фото и видео в соцсетях. На них видно, что здание буквально полыхает огнем. На дороге столпились машины.

«На Мельничной улице выстроилась пробка, люди не могут проехать и попасть домой», — сообщила читательница 76.ру.

На улице рядом с пожаром образовался затор Источник: Яндекс. Карты

В МЧС Ярославской области сообщили, что в 20:22 на место выехало пять пожарных машин. В 21:26 ликвидировали открытое горение.

По предварительной информации, травмирован человек, его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Двухэтажка полыхает огнем Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Напомним, в Ярославской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. В этот период категорически запрещены разведение костров, выжигание сухой травы, курение в лесных массивах, захламление территорий отходами.