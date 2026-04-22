Полыхает огнем: в Ярославле загорелось двухэтажное здание. Видео

В Ярославле загорелся частный дом. Двухэтажка на улице 2-ой Мельничной, 29 во Фрунзенском районе вспыхнула около 20-ти часов вечера.
Очевидцы делятся фото и видео в соцсетях. На них видно, что здание буквально полыхает огнем. На дороге столпились машины.
«На Мельничной улице выстроилась пробка, люди не могут проехать и попасть домой», — сообщила читательница 76.ру.
В МЧС Ярославской области сообщили, что в 20:22 на место выехало пять пожарных машин. В 21:26 ликвидировали открытое горение.
По предварительной информации, травмирован человек, его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, в Ярославской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. В этот период категорически запрещены разведение костров, выжигание сухой травы, курение в лесных массивах, захламление территорий отходами.
Если вы заметили возгорание, незамедлительно сообщите по телефонам: 112 или 8-800-100-94-00.