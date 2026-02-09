«Внучка скатывалась, как с горки»: в ярославском поселке после прорыва трубы заледенел подъезд — видео

Жители ярославского поселка в Ростовском округе Ярославской области забили тревогу из-за протечки трубы в подъезде общежития. Проблему в Семибратове заметили 22 января, дыра образовалась в батарее на третьем этаже дома на улице Ломоносова, 6.

Напор воды оказался настолько интенсивным, что залило весь подъезд, вода ручьем стекала вниз. Из-за открытой двери на улицу вся лестничная площадка покрылась ледяной коркой.

«У нас уже четвертый день подряд течет труба в подъезде. Подъезд превратился в настоящий каток. В администрации Ростовского округа сказали, что на общежитии висят долги, поэтому управляющая компания от нас отказалась. Расселять дом не хотят, люди мучаются. Большая половина жильцов съехала, потому что жить невозможно. А остальным что делать? Может, я должна долги за всех оплатить? Мне что, нужно обращаться к президенту, чтобы решить проблему?» — поделилась в беседе с 76.RU одна из жительниц дома Елена (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.).

По словам девушки, в администрации Ростовского округа жильцам посоветовали решать проблему самостоятельно: поговорить с должниками и попытаться вернуть управляющую компанию, которая будет обслуживать дом. Ранее дом состоял на балансе УК ООО «Дом Эконом», которая отказалась от обслуживания из-за должников.

На запрос 76.RU в организации «Дом Эконом» подтвердили, что обслуживали четыре коммунальные квартиры дома № 6 по улице Ломоносова с лета 2018 по ноябрь 2023 года. Однако управляющая компания расторгла договор в одностороннем порядке из-за неуплаты долгов некоторых жителей, а затем подала заявление по статье 39 ЖК РФ о содержании общего имущества в многоквартирном доме.

По словам представителей организации, жителям дома были направлены уведомления о прекращении работы УК, также предупредили местную администрацию.

ООО «Дом Эконом» образовано в 2018 году в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Основная деятельность компании — управление недвижимостью. Учредителем и генеральным директором является Татьяна Тиканкова.

«Ни одна управляющая компания наш дом не берет, так как много проблем и есть должники. Помимо ситуации с трубами, у нас в аварийном состоянии находится крыша», — с досадой рассказала жительница общежития Елена.

В общежитии с проблемой протечки труб столкнулись не первый раз. Как утверждает одна из жительниц дома Вера (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.), зимой 2025 года была похожая ситуация, но не в таких масштабах.

«Сейчас еще всё выглядит по-божески. Зять и сосед отбили тот лед, который смогли. В первые дни здесь было вообще не пройти, моя внучка скатывалась, как с горки. В администрации предложили потерпеть до весны. Пришли какие-то два парня и замотали дыру в батарее изолентой», — рассказала Вера.

По словам жительницы, в доме проживает много семей с детьми, некоторым приходится спускать коляски по льду. Помимо этого, в общежитии живут люди с инвалидностью и пенсионеры.

«Соседка ходит с палочкой, она еле спустилась. Мне тоже внуков не поднять двоих, у них ботинки скользят, им страшно, у них истерика. Я-то спущусь, а вот дети!» — объяснила Вера.

Некоторые квартиры в общежитии не приватизированы, они принадлежат государству. Тем не менее, как утверждают жители, им предлагают проводить ремонт подъездов самостоятельно.

«Везде звоним и всегда ответ: делайте за свой счет. Никому мы не нужны, никто ничего делать не хочет. Там дел-то, вызвать сантехника на полчаса, заделать дыры», — поделился в беседе с 76.RU сосед Виктор (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.).

Кто поможет?

В администрации Ростовского округа уточнили, что вопросами состояния водоснабжения в Семибратове занимается «Яроблводоканал».

«Ресурсоснабжающее предприятие не несет ответственность за внутридомовые сети и оборудование, эта обязанность лежит на управляющей компании или самих жильцах, если управляющая компания отсутствует», — прокомментировали в «Яроблводоканале».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ранее Ростовский округ обслуживала ГП ЯО «Южный водоканал». В декабре 2024 года организация прекратила свою деятельность из-за присоединения к «Яроблводоканалу», учредителем которого является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО.

В первую неделю февраля в заледеневшем подъезде появилось объявление от администрации Ростовского района с призывом к самостоятельному проведению субботника.

Прокуратура Ярославской области начала проверку из-за обледеневшего подъезда ростовского общежития.