Популярный тревел-блогер из России погиб в Таиланде — что произошло

Российский блогер-путешественник Вадим погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил друг погибшего Антон Ефимов в соцсети.
«Мой друг Вадим попал в очень жесткое ДТП, когда ехал с Самуи на Пхукет на спортбайке. Для меня самого это огромный шок, но Вадим разбился насмерть», — написал Антон в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Как пишет издание «Регнум», также во время ДТП пострадала ехавшая с Вадимом подруга Дарья. Девушка получила тяжелые травмы и госпитализирована. Ее состояние квалифицируется как тяжелое, и в ближайшем времени планируется проведение хирургического вмешательства.
Вадим и Дарья ехали на спортивном мотоцикле, когда в их заднее колесо влетел автомобиль, за рулем которого была местная жительница. В результате столкновения блогер перевернулся и ударился головой о бордюр. Шлем треснул, и турист потерял сознание. Врачи боролись за жизнь россиянина, но так и не смогли его спасти.
23-летний Вадим вел популярный тревел-аккаунт с аудиторией более 15,5 тысячи подписчиков. Молодой человек регулярно делился видео из путешествий и организовывал туры. Также он был одним из основателей сообщества для русскоязычных жителей Пхукета. Сообщество помогало им находить работу и общаться.
Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.