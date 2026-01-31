НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-22°C

Сейчас в Ярославле
Погода-22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -28

4 м/c,

с-в.

 757мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Бизнесы Петрова
ПСБ: главные события года
Большая афиша
Депутат выступил против интима в кино
Где отдохнуть зимой по-русски
Объединят колледжи
Не смогли продать Центральный рынок
Новые тарифы на холодную воду
Происшествия Популярный тревел-блогер из России погиб в Таиланде — что произошло

Популярный тревел-блогер из России погиб в Таиланде — что произошло

Инцидент произошел на острове Пхукет

217
Вадиму было 23 года | Источник: vadiminspo / Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)Вадиму было 23 года | Источник: vadiminspo / Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Вадиму было 23 года

Источник:

vadiminspo / Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Российский блогер-путешественник Вадим погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил друг погибшего Антон Ефимов в соцсети.

«Мой друг Вадим попал в очень жесткое ДТП, когда ехал с Самуи на Пхукет на спортбайке. Для меня самого это огромный шок, но Вадим разбился насмерть», — написал Антон в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как пишет издание «Регнум», также во время ДТП пострадала ехавшая с Вадимом подруга Дарья. Девушка получила тяжелые травмы и госпитализирована. Ее состояние квалифицируется как тяжелое, и в ближайшем времени планируется проведение хирургического вмешательства.

Вадим и Дарья ехали на спортивном мотоцикле, когда в их заднее колесо влетел автомобиль, за рулем которого была местная жительница. В результате столкновения блогер перевернулся и ударился головой о бордюр. Шлем треснул, и турист потерял сознание. Врачи боролись за жизнь россиянина, но так и не смогли его спасти.

23-летний Вадим вел популярный тревел-аккаунт с аудиторией более 15,5 тысячи подписчиков. Молодой человек регулярно делился видео из путешествий и организовывал туры. Также он был одним из основателей сообщества для русскоязычных жителей Пхукета. Сообщество помогало им находить работу и общаться.

Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Блогер Таиланд Отдых
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
48 минут
Это произошло в Таиланде. То есть глупая смерть.
Гость
12 минут
Что это за популярность с 15 тыс. Аудиторией?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»
Анна Колотова
Мнение
Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем