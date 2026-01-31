Популярный тревел-блогер из России погиб в Таиланде — что произошло

Вадиму было 23 года Источник: vadiminspo / Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Российский блогер-путешественник Вадим погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил друг погибшего Антон Ефимов в соцсети.

«Мой друг Вадим попал в очень жесткое ДТП, когда ехал с Самуи на Пхукет на спортбайке. Для меня самого это огромный шок, но Вадим разбился насмерть», — написал Антон в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как пишет издание «Регнум», также во время ДТП пострадала ехавшая с Вадимом подруга Дарья. Девушка получила тяжелые травмы и госпитализирована. Ее состояние квалифицируется как тяжелое, и в ближайшем времени планируется проведение хирургического вмешательства.

Вадим и Дарья ехали на спортивном мотоцикле, когда в их заднее колесо влетел автомобиль, за рулем которого была местная жительница. В результате столкновения блогер перевернулся и ударился головой о бордюр. Шлем треснул, и турист потерял сознание. Врачи боролись за жизнь россиянина, но так и не смогли его спасти.

23-летний Вадим вел популярный тревел-аккаунт с аудиторией более 15,5 тысячи подписчиков. Молодой человек регулярно делился видео из путешествий и организовывал туры. Также он был одним из основателей сообщества для русскоязычных жителей Пхукета. Сообщество помогало им находить работу и общаться.