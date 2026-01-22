НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Мы сидели на алгебре, прозвучало два взрыва»: что известно о подростке с ножом, ворвавшемся в лицей Нижнекамска

«Мы сидели на алгебре, прозвучало два взрыва»: что известно о подростке с ножом, ворвавшемся в лицей Нижнекамска

Он ранил уборщицу и оказался в больнице сам

Утром в четверг, 22 января, ученик нижнекамского лицея в устрашающем шарфе и тактических перчатках ворвался в свою школу с ножом. Он ударил уборщицу, лезвие угодило ей в руку. Школьники рассказывают, что во время урока услышали звуки выстрелов в коридоре. Официально сообщается о том, что нападавший взорвал три петарды и сделал выстрел из «сигнального устройства», об огнестрельном оружии данных пока нет.

«Мы сидели на первом уроке — алгебре, по громкоговорителю начали что-то быстро и невнятно говорить, после этого в коридоре прозвучало два взрыва, мы побежали прятаться — и выстрел, затем в коридоре слышны были стоны. Сидели мы так еще минут 20. Нас вскоре вывели и говорят, что на втором этаже кровь была», — рассказал одноклассник нападавшего корреспонденту 116.RU.

После объявления по громкоговорителю ученики сидели в классе еще около 20 минут, после чего всех вывели на улицу и отправили домой.

«Говорят, что на втором этаже кровь была», — отметил мальчик.

Нападавший подросток учится в 7 «Д» классе. По словам одноклассника, тот всегда вел себя странно, но в школе его не обижали.

«У него были хорошие друзья. Но [он] недолюбливал девочек», — отметил собеседник 116.RU.

Одноклассник добавил, что напавшему школьнику нравились группы на тему терроризма.

Никто из детей не пострадал, их эвакуировали. Подростка задержали сотрудники Росгвардии и МВД Татарстана.

На место происшествия прибыл мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Глава города озвучил подробности произошедшего.

«По предварительной информации, он взорвал три петарды, после чего напал на уборщицу и спрятался. Далее мы его задержали. С ним проводится работа, родители в школе», — сообщил Беляев.

В Росгвардии сообщили, что у задержанного ученика изъяли нож, маску и тактические перчатки.

Подростки отмечают, что в их школе на входе стоят рамки металлодетектора, но семиклассник всё же пронес нож в школу. Оценку этому теперь будут давать правоохранительные органы.

Из заявления прокуратуры Татарстана следует, что подросток напал на сотрудницу школы, потому что у них произошел конфликт. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Подросток тоже получил повреждения, выстрелив из сигнального устройства, он доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. Прокуратура Татарстана намерена проверить, соблюдались ли в лицее требования законодательства об образовании. Ведомство оценит работу органов системы профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова обратила внимание на то, что прежде ни подросток, ни его семья на учете не состояли. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

«Еще раз обращаемся к родителям: обращайте внимание на изменения в поведении детей. Чаще говорите с ними, интересуйтесь их жизнью, как прошел день, самочувствием ребенка, с кем они общаются, в каких мессенджерах, какие социальные сети, сайты они посещают, есть ли виртуальные друзья, какие темы обсуждают с ними. Будьте рядом со своими детьми», — порекомендовала она в своем официальном Telegram-канале.

Светлана Захарова также напомнила школьникам, что, если у них возникают конфликты со сверстниками, они всегда могут позвонить по детскому телефону доверия или в Аппарат уполномоченного по правам ребенка, чтобы им помогли решить проблему.

Рекомендуем