Водителя автобуса госпитализировали: в Ярославле произошло ДТП с пострадавшим. Фото

Публикуем первые подробности

641
На Московском проспекте произошло ДТП с автобусом | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramНа Московском проспекте произошло ДТП с автобусом | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

На Московском проспекте произошло ДТП с автобусом

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Утром 21 января в Ярославле столкнулись «Яавтобус» и иномарка. О происшествии рассказали в соцсетях местные жители.

«Иномарка выезжала справа, а автобус ехал со стороны Щедрино, по касательной столкнулись практически в лоб», — рассказал в соцсетях очевидец Дмитрий Грачёв.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, ДТП произошло в 06:34 в районе дома № 165 на Московском проспекте.

«Столкнулись „Форд-Фокус“ и автобус. По имеющимся данным, в больницу доставлен мужчина — водитель автобуса», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП двух автобусов в Ярославле. В происшествии пострадали пятеро пассажиров, одну из которых госпитализировали. Всё случилось на проспекте Авиаторов в Заволжском районе днем 18 января. Ярославский СК проводит проверку.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Автобус Московский проспект
Гость
59 минут
Што!? Опять? Интересно по каким параметрам сейчас отбирают водителей автобусов?
Гость
32 минуты
По касательной, практически в лоб, а это как?🤔
Гость
Рекомендуем