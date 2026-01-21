Водителя автобуса госпитализировали: в Ярославле произошло ДТП с пострадавшим. Фото

На Московском проспекте произошло ДТП с автобусом Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Утром 21 января в Ярославле столкнулись «Яавтобус» и иномарка. О происшествии рассказали в соцсетях местные жители.

«Иномарка выезжала справа, а автобус ехал со стороны Щедрино, по касательной столкнулись практически в лоб», — рассказал в соцсетях очевидец Дмитрий Грачёв.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, ДТП произошло в 06:34 в районе дома № 165 на Московском проспекте.

«Столкнулись „Форд-Фокус“ и автобус. По имеющимся данным, в больницу доставлен мужчина — водитель автобуса», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.