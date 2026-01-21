Глава СК поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусами в Ярославле

Глава СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после ДТП с автобусами в Ярославле. В происшествии пострадали пятеро пассажиров. Всё случилось на проспекте Авиаторов днем 18 января.
«Водитель рейсового автобуса, осуществляя перевозку граждан, не уступил проезд другому общественному транспорту, отъезжающему от остановочного павильона. В результате аварии пострадали пятеро пассажиров, одна из которых госпитализирована с травмами», — сообщают в ведомстве.
Ярославский следственный комитет начал проверку. Сотрудники «Организатора перевозок» также устанавливают ущерб, выясняется, когда транспорт сможет вновь выйти на маршрут.
По данным «Организатора перевозок», участниками ДТП на проспекте Авиаторов стал транспорт, курсирующий по маршрутам № 90 и 39.
Напомним, в Ярославле столкнулись тепловоз и грузовик вечером 19 января. ДТП произошло на переезде на Тормозном шоссе. Кадры с места — смотрите в этом материале.