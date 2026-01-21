НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Подробности Глава СК поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусами в Ярославле

Глава СК поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусами в Ярославле

В происшествии пятеро человек пострадали

386
В Ярославле на проспекте Авиаторов столкнулись два автобуса | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле на проспекте Авиаторов столкнулись два автобуса | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле на проспекте Авиаторов столкнулись два автобуса

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Глава СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после ДТП с автобусами в Ярославле. В происшествии пострадали пятеро пассажиров. Всё случилось на проспекте Авиаторов днем 18 января.

«Водитель рейсового автобуса, осуществляя перевозку граждан, не уступил проезд другому общественному транспорту, отъезжающему от остановочного павильона. В результате аварии пострадали пятеро пассажиров, одна из которых госпитализирована с травмами», — сообщают в ведомстве.

Ярославский следственный комитет начал проверку. Сотрудники «Организатора перевозок» также устанавливают ущерб, выясняется, когда транспорт сможет вновь выйти на маршрут.

Из-за ДТП днем 18 января на проспекте Авиаторов растянулась многокилометровая пробка | Источник: Жесть Ярославль / TelegramИз-за ДТП днем 18 января на проспекте Авиаторов растянулась многокилометровая пробка | Источник: Жесть Ярославль / Telegram
На месте работали бригады скорой и пожарных | Источник: Жесть Ярославль / TelegramНа месте работали бригады скорой и пожарных | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

По данным «Организатора перевозок», участниками ДТП на проспекте Авиаторов стал транспорт, курсирующий по маршрутам № 90 и 39.

Напомним, в Ярославле столкнулись тепловоз и грузовик вечером 19 января. ДТП произошло на переезде на Тормозном шоссе. Кадры с места — смотрите в этом материале.

Ярославские дороги становятся всё опаснее и опаснее.
А почему всегда Бастрыкин? В региональном управлении СК разве нет руководителя? Ярославскими делами в Москве занимаются?
