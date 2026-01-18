НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -15

0 м/c,

 768мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
История зоотаксиста
Жизнь с четверняшками
Как прошел концерт Шамана. Фото и видео
Бизнес на котах
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Адреса купелей
Происшествия Есть пострадавшие: в Ярославле столкнулись два автобуса

Есть пострадавшие: в Ярославле столкнулись два автобуса

В полиции озвучили первые детали ДТП

466
В Ярославле жестко столкнулись два автобуса | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле жестко столкнулись два автобуса | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле жестко столкнулись два автобуса

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Днем 18 января в Заволжском районе Ярославля жестко столкнулись два городских автобуса. По данным «Организатора перевозок», участниками ДТП на проспекте Авиаторов стал транспорт, курсирующий по маршрутам № 90 и 39.

По предварительным данным полиции, пять пассажиров обратились за медпомощью после аварии.

«В настоящее время пятерым пассажирам общественного транспорта потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции», — сообщили 76.RU в полиции.

Сотрудники «Организатора перевозок» также устанавливают ущерб, выясняется, когда транспорт сможет вновь выйти на маршрут.

Очевидцы в соцсетях также предупреждают о пробке, которая собралась в районе Тверицкого бора. Затор растянулся в направлении моста. По словам очевидцев, транспорт занял средний и правый ряд.

В районе аварии собралась пробка | Источник: Яндекс КартыВ районе аварии собралась пробка | Источник: Яндекс Карты

В районе аварии собралась пробка

Источник:

Яндекс Карты

Маршрут № 90 обслуживает «Первая пассажирская компания», на маршруте № 39 работает «Стартранс».

Что известно о перевозчиках

«Первая пассажирская компания» пришла в Ярославль из Санкт-Петербурга в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. В 2024-м перевозчик получил 40 автобусных маршрутов в Ярославле. Сумма контракта, рассчитанного на семь лет, составляет 14 миллиардов рублей. Компания принадлежит «ПитерАвто», владельцем которой в свою очередь является Леонид Бондаренко (чуть больше 73% доли). Бондаренко также имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. Помимо Ярославля его фирмы работают в Питере, Москве, Ленинградской области, Петрозаводске, Волгограде, Чебоксарах и Сочи.

«СтарТранс» обслуживает 25 маршрутов в Ярославле. За семь лет компания заработает 17 миллиардов рублей. Компания была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владеет еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс». Известно, что компания «Автомиг» арендовала автобусы у «Стартранса».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ДТП с автобусом Общественный транспорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Рекомендуем