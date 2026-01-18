Есть пострадавшие: в Ярославле столкнулись два автобуса

Днем 18 января в Заволжском районе Ярославля жестко столкнулись два городских автобуса. По данным «Организатора перевозок», участниками ДТП на проспекте Авиаторов стал транспорт, курсирующий по маршрутам № 90 и 39.
По предварительным данным полиции, пять пассажиров обратились за медпомощью после аварии.
«В настоящее время пятерым пассажирам общественного транспорта потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции», — сообщили 76.RU в полиции.
Сотрудники «Организатора перевозок» также устанавливают ущерб, выясняется, когда транспорт сможет вновь выйти на маршрут.
Очевидцы в соцсетях также предупреждают о пробке, которая собралась в районе Тверицкого бора. Затор растянулся в направлении моста. По словам очевидцев, транспорт занял средний и правый ряд.
Маршрут № 90 обслуживает «Первая пассажирская компания», на маршруте № 39 работает «Стартранс».
Что известно о перевозчиках
«Первая пассажирская компания» пришла в Ярославль из Санкт-Петербурга в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. В 2024-м перевозчик получил 40 автобусных маршрутов в Ярославле. Сумма контракта, рассчитанного на семь лет, составляет 14 миллиардов рублей. Компания принадлежит «ПитерАвто», владельцем которой в свою очередь является Леонид Бондаренко (чуть больше 73% доли). Бондаренко также имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. Помимо Ярославля его фирмы работают в Питере, Москве, Ленинградской области, Петрозаводске, Волгограде, Чебоксарах и Сочи.
«СтарТранс» обслуживает 25 маршрутов в Ярославле. За семь лет компания заработает 17 миллиардов рублей. Компания была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владеет еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс». Известно, что компания «Автомиг» арендовала автобусы у «Стартранса».