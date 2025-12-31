Сугробы выше человеческого роста и массовая отмена рейсов: снежный апокалипсис обрушился на Турцию — кадры

Сильнейший снегопад и шторм обрушился на Турцию в конце декабря. Более 60 внутренних авиарейсов отменили. Подробности об этом сообщил глава пресс-службы авиакомпании Turkish Airlines Яхья Устюн.
«Уважаемые пассажиры! В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями в восточных и внутренних регионах нашей страны, 61 рейс, запланированный на 31 декабря, отменен», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Он призвал путешественников отслеживать информацию о своем рейсе и его статусе.
В некоторых районах страны сугробы выросли выше человеческого роста. Местные жители вынуждены оставлять застрявшие в снегу автомобили и добираться домой пешком.
Однако это также вызывает трудности, так как на дорогах сильная гололедица. Люди роют в сугробах туннели, потому что передвигаться по улицам практически невозможно.
В 14 провинциях закрыли школы, в том числе на черноморских Зонгулдаке и Карабюке, в восточных городах Ван и Муш, юго-восточной провинции Мардин и северной провинции Болу, передает 5-tv.ru.