Сугробы выше человеческого роста и массовая отмена рейсов: снежный апокалипсис обрушился на Турцию — кадры

Люди вынуждены оставлять свои авто в снегу и добираться домой пешком Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сильнейший снегопад и шторм обрушился на Турцию в конце декабря. Более 60 внутренних авиарейсов отменили. Подробности об этом сообщил глава пресс-службы авиакомпании Turkish Airlines Яхья Устюн.

«Уважаемые пассажиры! В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями в восточных и внутренних регионах нашей страны, 61 рейс, запланированный на 31 декабря, отменен», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Он призвал путешественников отслеживать информацию о своем рейсе и его статусе.

В некоторых районах страны сугробы выросли выше человеческого роста. Местные жители вынуждены оставлять застрявшие в снегу автомобили и добираться домой пешком.

В некоторых районах огромные сугробы Источник: Zvezdanews | «Звезда» / Telegram

Однако это также вызывает трудности, так как на дорогах сильная гололедица. Люди роют в сугробах туннели, потому что передвигаться по улицам практически невозможно.

Сугробы в провинции Кастамону Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Местные жители шутят, выстраиваются около дороги, лепят снежки и обкидывают проезжавшие мимо авто Источник: Zvezdanews | «Звезда» / Telegram