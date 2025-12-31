НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Сугробы выше человеческого роста и массовая отмена рейсов: снежный апокалипсис обрушился на Турцию — кадры

Сугробы выше человеческого роста и массовая отмена рейсов: снежный апокалипсис обрушился на Турцию — кадры

От непогоды пострадали уже несколько районов страны

223
Люди вынуждены оставлять свои авто в снегу и добираться домой пешком | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЛюди вынуждены оставлять свои авто в снегу и добираться домой пешком | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Люди вынуждены оставлять свои авто в снегу и добираться домой пешком

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сильнейший снегопад и шторм обрушился на Турцию в конце декабря. Более 60 внутренних авиарейсов отменили. Подробности об этом сообщил глава пресс-службы авиакомпании Turkish Airlines Яхья Устюн.

«Уважаемые пассажиры! В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями в восточных и внутренних регионах нашей страны, 61 рейс, запланированный на 31 декабря, отменен», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Он призвал путешественников отслеживать информацию о своем рейсе и его статусе.

В некоторых районах страны сугробы выросли выше человеческого роста. Местные жители вынуждены оставлять застрявшие в снегу автомобили и добираться домой пешком.

В некоторых районах огромные сугробы

Источник:

Zvezdanews | «Звезда» / Telegram

Однако это также вызывает трудности, так как на дорогах сильная гололедица. Люди роют в сугробах туннели, потому что передвигаться по улицам практически невозможно.

Сугробы в провинции Кастамону

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Местные жители шутят, выстраиваются около дороги, лепят снежки и обкидывают проезжавшие мимо авто

Источник:

Zvezdanews | «Звезда» / Telegram

В 14 провинциях закрыли школы, в том числе на черноморских Зонгулдаке и Карабюке, в восточных городах Ван и Муш, юго-восточной провинции Мардин и северной провинции Болу, передает 5-tv.ru.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
