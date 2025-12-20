НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Подмосковье прогремел взрыв — погиб ребенок, еще двое пострадали: что известно о происшествии

В Подмосковье прогремел взрыв — погиб ребенок, еще двое пострадали: что известно о происшествии

Выжившие получили ожоги конечностей и лица

На месте работают оперативные службы | Источник: Типичные Химки / Telegram

На месте работают оперативные службы

Источник:

Типичные Химки / Telegram

В Московской области при взрыве неизвестного устройства погиб подросток, еще два человека пострадали. Об этом в своем Telegram-канале написала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«От неизвестного взрывного устройства погиб подросток. Горе. При взрыве ранены еще один подросток и проходившая мимо женщина. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в посте.

Как рассказали в Минздраве Московской области, состояние двух пострадавших при взрыве в подмосковных Химках оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

По данным 112, пострадавшими оказались: 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Предварительно, у них обожжены конечности, лицо.

Наши коллеги из MSK1.RU сообщают, что сейчас на месте трагедии работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По одной из версий, как пишет Mash, подросток пнул на тротуаре неизвестный предмет, из-за чего он сдетонировал.

По другой версии, регенеративный патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке у подростка. Погибший вместе с другом нашли предмет в лесополосе и решили его подобрать и изучить, пишет SHOT.

Обновлено:

По данным МВД, причиной взрыва в подмосковных Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 час
Дети, дети... Говорят, что нельзя поднимать незнакомые предметы, никогда, ни при каких обстоятельствах. И все равно. Какое горе для родителей!
Рекомендуем