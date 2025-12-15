Момент ДТП в центре Ярославля, в котором погибла 21-летняя девушка, попал на видео

Момент смертельного ДТП в Ярославле попал на видео Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Смертельное ДТП в центре Ярославля, которое произошло ночью 13 декабря, попало на видео. Уличные камеры сняли момент столкновения «Лады Приоры», за рулем которой был 25-летний водитель и «Лады Гранты». Второй легковушкой управлял 48-летний мужчина.

«По версии обвинения, в ночное время мужчина, управляя автомобилем „Лада Приора“, двигался по проспекту Октября и на перекрестке с улицей Республиканской совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“. В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля „Лада Гранта“ от полученных травм скончалась на месте», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

На записи видно, что на перекрестке одна из машин едет прямо. В моменте в боковую часть легковушки на скорости врезается другое авто.

После аварии 25-летнего водителя «Лады Приоры» задержали. Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры района, удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца», — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Водителя «Приоры» отправили под арест Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram