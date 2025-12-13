НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

облачно, без осадков

ощущается как -12

7 м/c,

с-з.

 749мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Пожар в монастыре
«Умные решения»
Девушка погибла в ДТП
На чем зарабатывает ярославская блогер
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Что происходит в Ярославле - онлайн
Отражена атака БПЛА
Происшествия В ДТП с легковушками в центре Ярославля погибла 21-летняя девушка

В ДТП с легковушками в центре Ярославля погибла 21-летняя девушка

В Госавтоинспекции раскрыли подробности аварии

1 843
В ДТП в Ярославле погибла 21-летняя девушка | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ ДТП в Ярославле погибла 21-летняя девушка | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ДТП в Ярославле погибла 21-летняя девушка

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ночном ДТП в центре Ярославля погибла 21-летняя девушка. Авария произошла в 2:12 13 декабря на Республиканской улице в районе дома № 23.

По предварительной версии Госавтоинспекции, 25-летний водитель «Лады Приоры» ехал по проспекту Октября в сторону Красной площади. На пересечении с Республиканской улицей он врезался в легковушку «Лада Гранта», за рулем которой был 48-летний водитель.

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону «Лады Гранты». Там находилась 21-летняя девушка.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Лада Гранта“ от полученных травм скончалась на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

О других пострадавших в аварии не сообщается.

Пострадавшая в ДТП девушка скончалась на месте происшествия

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Еще одно смертельное ДТП произошло 12 декабря на трассе в Некрасовском районе Ярославской области. Там столкнулись «Рено» и грузовик. Из-за случившегося на трассе перекрывали движение.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Госавтоинспекция
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
1 час
Какие же неладные эти Лады.
Гость
22 минуты
Вроде и не белая Гранта, а результат тот же...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление