В ДТП с легковушками в центре Ярославля погибла 21-летняя девушка

В ночном ДТП в центре Ярославля погибла 21-летняя девушка. Авария произошла в 2:12 13 декабря на Республиканской улице в районе дома № 23.
По предварительной версии Госавтоинспекции, 25-летний водитель «Лады Приоры» ехал по проспекту Октября в сторону Красной площади. На пересечении с Республиканской улицей он врезался в легковушку «Лада Гранта», за рулем которой был 48-летний водитель.
Основной удар пришелся на пассажирскую сторону «Лады Гранты». Там находилась 21-летняя девушка.
«В результате ДТП пассажир автомобиля „Лада Гранта“ от полученных травм скончалась на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
О других пострадавших в аварии не сообщается.
Еще одно смертельное ДТП произошло 12 декабря на трассе в Некрасовском районе Ярославской области. Там столкнулись «Рено» и грузовик. Из-за случившегося на трассе перекрывали движение.