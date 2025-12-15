Погибла 21-летняя девушка: после ДТП в центре Ярославля задержали молодого водителя

После смертельного ДТП в центре Ярославля, произошедшего ночью 13 декабря, правоохранители задержали 25-летнего водителя. Авария случилась на Республиканской улице в районе дома № 23.
По версии регионального УМВД, 25-летний водитель «Лады Приоры» на перекрекстке проспекта Октября и Республиканской улицы врезался в легковушку «Лада Гранта», за рулем которой был 48-летний водитель.
«В результате ДТП пассажир „Лады Гранты“ — 21-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Утром 15 декабря в полиции сообщили, что 25-летний водитель «Приоры» был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Сейчас решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.