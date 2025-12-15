НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Погибла 21-летняя девушка: после ДТП в центре Ярославля задержали молодого водителя

Что рассказали в полиции

Погибла 21-летняя девушка: после ДТП в центре Ярославля задержали молодого водителя

Что рассказали в полиции

1 070
В ДТП в Ярославле погибла 21-летняя девушка

Источник:

УМВД России по Ярославской области / MAX

В ДТП в Ярославле погибла 21-летняя девушка

Источник:

УМВД России по Ярославской области / MAX

После смертельного ДТП в центре Ярославля, произошедшего ночью 13 декабря, правоохранители задержали 25-летнего водителя. Авария случилась на Республиканской улице в районе дома № 23.

По версии регионального УМВД, 25-летний водитель «Лады Приоры» на перекрекстке проспекта Октября и Республиканской улицы врезался в легковушку «Лада Гранта», за рулем которой был 48-летний водитель.

Пострадавшая в ДТП девушка скончалась на месте происшествия

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

«В результате ДТП пассажир „Лады Гранты“ — 21-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Утром 15 декабря в полиции сообщили, что 25-летний водитель «Приоры» был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сейчас решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Алина Сардекова

Специальный корреспондент
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
