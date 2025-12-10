В Петербурге сгорел огромный рынок. Сотня людей бежала, один погиб: видео

Фото пылающего рынка Источник: читатель «Фонтанки» Павел

Вечером 10 декабря в Санкт-Петербурге загорелся Правобережный рынок. Пожар удалось локализовать только через 2,5 часа, огонь охватил более 1500 квадратов. Найдено тело одного погибшего. Наши коллеги из «Фонтанки» рассказали главное о трагедии.

Известно, что тело погибшего нашли под завалами. Другие подробности выясняются.

Источник: Павел Даиси / FONTANKA.RU

Пожар на улице Дыбенко начался 10 декабря в районе 17 часов. Из горящего здания эвакуировали 100 человек. По данным «Фонтанки», пострадали двое — женщина и мужчина. Последний прыгнул со второго этажа, спасаясь от огня. Его госпитализировали. Однако ГУ МЧС сообщает лишь о пострадавшем мужчине.

Самые зрелищные кадры — в одном видео

Обстановка на Правобережном рынке на данный момент такая.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Спасатели продолжают тушить огонь. В Роспотребнадзоре Петербурга и Ленобласти уточнили, что специалисты взяли пробы воздуха в районе пожара. Их отправили на исследование.