«Тяжелое заболевание нервной системы»: в Ярославле медики травмировали ребенка при родах

Что известно о происшествии

В Ярославле суд обязал медиков выплатить жительнице города три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за травмирование ее новорожденного ребенка. Об этом 27 ноября сообщили в прокуратуре Ярославской области.

«В суде установлено, что в сентябре 2022 года женщина поступила в одну из клинических больниц Ярославля в состоянии беременности. В результате неверно выбранной тактики ведения родов ребенку причинена травма, повлекшая тяжелое заболевание центральной нервной системы», — сообщили правоохранители.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт некачественного оказания медицинской помощи.

Ранее решение о выплате матери компенсации принял Фрунзенский районный суд Ярославля. Медики попытались оспорить вердикт. Но апелляционная инстанция в лице Ярославского областного суда также встала на сторону женщины. Рассмотрение этого гражданского дела прошло при участии представителя прокуратуры.

Напомним, 19 ноября в Ярославле во время хоккейного матча между «Локомотивом» и «Шанхайскими драконами» шайба попала в голову мальчика, находившегося на трибуне. Ребенка увезли в больницу, а после отпустили на амбулаторное лечение.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
