Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего во время хоккейного матча в Ярославле

Шайба прилетела ребенку в голову во время хоккейного матча в Ярославле

Стало известно о состоянии мальчика, в которого попала шайба во время матча «Локомотив» — «Шанхайские драконы» в Ярославле вечером 19 ноября. Напомним, ЧП случилось во время первого периода.

Пострадавшему оказали первую помощь в «Арене», а затем доставили в детскую областную больницу.

«После проведения необходимых диагностических исследований, пациент был направлен на амбулаторное лечение», — сообщили 76.RU в Минздраве Ярославской области 20 ноября.