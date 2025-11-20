НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 757мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
Продают огромный недострой
«Умные решения»
Будет ли салют в Новый год
Компании, которые создают будущее области
Стоимость парковок
Шайба попала в голову
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Происшествия Хоккейный сезон 25/26 Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего во время хоккейного матча в Ярославле

Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего во время хоккейного матча в Ярославле

Мальчика увезли в больницу

1 178
Шайба прилетела ребенку в голову во время хоккейного матча в Ярославле | Источник: Матч КХЛ «Локомотив»&nbsp;— «Шанхайские Драконы», 19 ноября 2025 года / КинопоискШайба прилетела ребенку в голову во время хоккейного матча в Ярославле | Источник: Матч КХЛ «Локомотив»&nbsp;— «Шанхайские Драконы», 19 ноября 2025 года / Кинопоиск

Шайба прилетела ребенку в голову во время хоккейного матча в Ярославле

Источник:

Матч КХЛ «Локомотив» — «Шанхайские Драконы», 19 ноября 2025 года / Кинопоиск

Стало известно о состоянии мальчика, в которого попала шайба во время матча «Локомотив» — «Шанхайские драконы» в Ярославле вечером 19 ноября. Напомним, ЧП случилось во время первого периода.

Пострадавшему оказали первую помощь в «Арене», а затем доставили в детскую областную больницу.

«После проведения необходимых диагностических исследований, пациент был направлен на амбулаторное лечение», — сообщили 76.RU в Минздраве Ярославской области 20 ноября.

Шайба попала в ребенка во время хоккейного матча

Источник:

Матч КХЛ «Локомотив» — «Шанхайские Драконы», 19 ноября 2025 года / Кинопоиск

Одним из первых травмированного болельщика заметил нападающий «Локомотива» Александр Полунин.

Известно, что все зрители матча застрахованы. В хоккейной среде за подобный несчастный случай штрафных санкций не предполагается.

Это не первый случай попадания шайбы на «Арене-2000». В январе 2023 года также на игре шайба попала в лицо зрительнице. Тогда нападающий ХК «Локомотив» Михаил Беляев пытался выбросить шайбу из своей зоны, но она вылетела за пределы поля и попала в челюсть болельщицы. Тогда спортсмен извинился перед пострадавшей.

Редакция 76.RU желает скорейшего восстановления юному болельщику.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Хоккей Шайба
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Может, есть смысл как-то определить сектора (и ряды) на трибунах, на которых можно находиться детям? Более безопасные в случае случайного "вылета" шайбы...
Гость
41 минута
Парню здоровья. Пусть на следующий приходит
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление