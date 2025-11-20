Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего во время хоккейного матча в Ярославле

Стало известно о состоянии мальчика, в которого попала шайба во время матча «Локомотив» — «Шанхайские драконы» в Ярославле вечером 19 ноября. Напомним, ЧП случилось во время первого периода.
Пострадавшему оказали первую помощь в «Арене», а затем доставили в детскую областную больницу.
«После проведения необходимых диагностических исследований, пациент был направлен на амбулаторное лечение», — сообщили 76.RU в Минздраве Ярославской области 20 ноября.
Одним из первых травмированного болельщика заметил нападающий «Локомотива» Александр Полунин.
Известно, что все зрители матча застрахованы. В хоккейной среде за подобный несчастный случай штрафных санкций не предполагается.
Это не первый случай попадания шайбы на «Арене-2000». В январе 2023 года также на игре шайба попала в лицо зрительнице. Тогда нападающий ХК «Локомотив» Михаил Беляев пытался выбросить шайбу из своей зоны, но она вылетела за пределы поля и попала в челюсть болельщицы. Тогда спортсмен извинился перед пострадавшей.
Редакция 76.RU желает скорейшего восстановления юному болельщику.