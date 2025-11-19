Шайба попала в голову: в Ярославле ребенка увезли в больницу с хоккейного матча

В Ярославле во время хоккейного матча шайба попала в голову ребенку

В Ярославле 19 ноября во время хоккейного матча между «Локомотивом» и «Шанхайскими драконами» шайба попала в голову мальчика, находившегося на трибуне.

«Это произошло в первом периоде. Как я понял, один из ярославских игроков бросил шайбу, кто-то из соперников подставил клюшку. Шайба отскочила от нее и перелетела через защитное стекло», — рассказал порталу 76.RU один из зрителей матча.

Ребенка вывели из зала и, как рассказали в ХК «Локомотив, оказали первую помощь. Затем его доставили детскую областную больницу.

«В настоящее время проводятся все необходимые диагностические процедуры, после которых будет решаться вопрос о необходимости госпитализации», — рассказали 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

К сожалению, такие инциденты иногда случаются во время хоккейных матчей. Например, в январе 2023 года также на игре в Ярославле шайба влетела в лицо девушке-зрительнице. Тогда нападающий ХК «Локомотив» Михаил Беляев пытался выбросить шайбу из своей зоны, но она вылетела за пределы поля и попала в челюсть болельщицы. Кстати, тогда спортсмен извинился перед пострадавшей. А в ХК «Локомотив» уточнили, что все болельщики, приходящие на игры, застрахованы.