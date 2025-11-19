Продуктовый супермаркет взорвался в ХМАО: огонь охватил все здание, а крыша рухнула — кадры

Спасатели работают на месте ЧП Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Сургуте (ХМАО) прогремел взрыв в крупном продуктовом магазине. После этого начался сильный пожар. Пострадали несколько человек. Сначала огонь охватил пристрой к магазину, а затем перекинулся на основное здание. «Происходит тушение открытого горения, площадь достигает 200 квадратных метров, произошло обрушение кровли», — сообщили в МЧС Югры.

На кадрах с места происшествия видно, как языки пламени буквально поглотили здание. В небо поднимаются клубы черного дыма. Многие люди вышли на улицу, чтобы понаблюдать за происходящим. Спасатели вывезли с территории 40 газовых баллонов, чтобы снизить риск взрыва и распространения огня, передает 86.RU.

Известно пока о четырех пострадавших. Их состояние и характер травм уточняются. Работы по тушению продолжаются, специалисты ликвидируют очаги возгорания и обеспечивают безопасность на месте. По данным 112, взрыв произошел в магазине «Магнит». В компании прокомментировали ЧП.

