Продуктовый супермаркет взорвался в ХМАО: огонь охватил все здание, а крыша рухнула — кадры

Есть риск повторных взрывов

464
Спасатели работают на месте ЧП | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСпасатели работают на месте ЧП | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Спасатели работают на месте ЧП

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В Сургуте (ХМАО) прогремел взрыв в крупном продуктовом магазине. После этого начался сильный пожар. Пострадали несколько человек.

Сначала огонь охватил пристрой к магазину, а затем перекинулся на основное здание. 

«Происходит тушение открытого горения, площадь достигает 200 квадратных метров, произошло обрушение кровли», — сообщили в МЧС Югры. 

Источник:

112 / Telegram

На кадрах с места происшествия видно, как языки пламени буквально поглотили здание. В небо поднимаются клубы черного дыма. Многие люди вышли на улицу, чтобы понаблюдать за происходящим.

Спасатели вывезли с территории 40 газовых баллонов, чтобы снизить риск взрыва и распространения огня, передает 86.RU.

Источник:

К-ИНФОРМ СУРГУТ / Telegram

Известно пока о четырех пострадавших. Их состояние и характер травм уточняются. Работы по тушению продолжаются, специалисты ликвидируют очаги возгорания и обеспечивают безопасность на месте.

По данным 112, взрыв произошел в магазине «Магнит». В компании прокомментировали ЧП.

Источник:

К-ИНФОРМ СУРГУТ / Telegram

«Произошел взрыв бытового газового баллона в соседней с магазином пекарне, с последующим возгоранием и распространением огня на кровлю здания, в котором расположена наша торговая точка. По предварительной информации, пострадавших среди покупателей и сотрудников „Магнита“ нет», — сообщили в пресс-службе Газете.Ru.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Сургут Взрыв Пожар
Комментарии
Инженер1
1 час
Куренье - вредит здоровью.
