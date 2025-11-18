Оставила ребенка в отеле и бесследно пропала: поиски россиянки в Турции привели к чужому трупу — загадочная история

Семья прилетела в Турцию 26 октября Источник: Елена Бикташева / E1.RU

Новые подробности появились в деле о загадочном исчезновении 41-летней петербурженки Ирины в Турции. Местная полиция обнаружила тело неизвестной женщины с украшениями, принадлежащими Ирине. Семья в шоке и задается вопросами: откуда на незнакомке взялись украшения пропавшей? Рассказываем всё, что известно об этом происшествии.

Во время отдыха отправилась в магазин и не вернулась

Ирина вместе с 12-летним сыном приехала в Анталью 26 октября. Они поселились в отеле Royal Atlantis Spa & Resort. По словам родных пропавшей, на отдыхе женщина всё время проводила с ребенком. Всё изменилось 31 октября, когда Ирина сообщила сыну, что отлучится на пару минут в магазин. После того как она ушла, в гостиницу туристка уже не вернулась.

Как сообщает РЕН ТВ, вечером Ирина вышла из отеля не одна, а с одним из постояльцев, Романом, с которым познакомилась за день до того. Вместе они отправились на пляж. Как утверждает мужчина, после купания в море он пошел играть в волейбол, а женщина осталась на берегу. Когда он за ней вернулся, то Ирины уже не было. Он забрал ее вещи к себе в номер, но позже всё же отнес их на ресепшен.

С того момента начались активные поиски Ирины. К делу подключились аппарат президента Турции и Генконсульство России в Анталье, но пока безрезультатно.

Загадочная переписка с неизвестным турком

Еще одним загадочным моментом в деле о пропаже стала переписка Ирины с неизвестным турком. По данным издания 78.ru, общение между туристкой и мужчиной началось вскоре после приезда в страну 26–27 октября. Незнакомец расспрашивал о ее прибытии в отель, но каждое свое сообщение удалял сразу после ответа Ирины.

Переписка продлилась всего день-два, после чего связь оборвалась. В телефоне сохранились скриншоты и видео, снятое из окна движущегося автомобиля, предположительно, самим турком.

«Он просто удалил всю переписку и на связь больше не выходил», — отметил родственник пропавшей.

Эти материалы передали в полицию и МИД, но это пока никак не помогло в расследовании.

Тело неизвестной женщины с серьгами пропавшей петербурженки

После пропажи Ирины в Турцию срочно вылетел ее брат Валерий, чтобы присоединиться к поискам. В это же время родственникам сообщили, что нашли тело пропавшей. Правоохранители прислали фото сережек, которые были на теле, близкие опознали их.

Когда Валерий пришел на опознание, он понял, что это не тело Ирины. Тело, извлеченное из воды, принадлежало иностранке — лысой женщине в чужой одежде, с проблемами с зубами и шрамами, которых у Ирины не было.

Фото сережек Источник: 112 / Telegram

«Нет, я к этому телу не отношусь как к моей сестре, потому что она у меня на руках, как бы, выросла, я ее знаю», — цитирует 78.ru Валерия.

На теле не нашли внешних следов насилия. Сейчас семья ожидает результатов ДНК-экспертизы и надеется, что Ирина всё еще жива.