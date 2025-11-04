НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Пострадали двое полицейских и водитель легковушки: в Ярославле случилось тройное ДТП. Фото

Пострадали двое полицейских и водитель легковушки: в Ярославле случилось тройное ДТП. Фото

Первые подробности произошедшего

910
ДТП на Республиканском проезде в Ярославле | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / TelegramДТП на Республиканском проезде в Ярославле | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

ДТП на Республиканском проезде в Ярославле

Источник:

«Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

Вечером 4 ноября в Ярославле случилось стройное ДТП, где пострадали двое полицейских и водитель. Всё произошло на Республиканском проезде, в районе дома № 3.

По предварительной информации, 21-летний водитель Honda, двигаясь в сторону улицы Полушкина Роща, выехал на встречку и столкнулся с патрульным автомобилем Hyundai Solaris. В ДТП также был поврежден автомобиль KIA.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris, водитель автомобиля Honda с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.

Смяло всю переднюю часть автомобиля полицейских | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / TelegramСмяло всю переднюю часть автомобиля полицейских | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram
Пострадавших госпитализировали | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / TelegramПострадавших госпитализировали | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram
На месте ДТП разбросаны части авто | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / TelegramНа месте ДТП разбросаны части авто | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка произошедшего.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
4
Гость
1 час
Ничего себе - въехал!
Гость
54 минуты
еще не пришло время вводить бальную систему с лишением прав за нарушение пдд?
Читать все комментарии
