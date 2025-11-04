Пострадали двое полицейских и водитель легковушки: в Ярославле случилось тройное ДТП. Фото

Вечером 4 ноября в Ярославле случилось стройное ДТП, где пострадали двое полицейских и водитель. Всё произошло на Республиканском проезде, в районе дома № 3.
По предварительной информации, 21-летний водитель Honda, двигаясь в сторону улицы Полушкина Роща, выехал на встречку и столкнулся с патрульным автомобилем Hyundai Solaris. В ДТП также был поврежден автомобиль KIA.
«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris, водитель автомобиля Honda с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка произошедшего.