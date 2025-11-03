НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В горах Непала пропали 15 альпинистов после хода лавины: что известно

С ними нет никакой связи

Гора популярна среди новичков | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Гора популярна среди новичков

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В Непале сошла лавина возле базового лагеря пика Ялунг Ри. 15 альпинистов, включая гидов не выходят на связь. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

«Группа, в которую входили как непальские, так и иностранные альпинисты, пытавшиеся совершить попытку восхождения на гору Долма Кханг (6 332 м), находилась в районе схода лавины около 09:00 часов утра (06:15 мск). Их состояние остается неизвестным», — приводит издание слова представителя местной полиции Гьяна Кумара Махато.

Ялунг-Ри-Химал — гора в долине Ролвалинг в Непале, расположенная на высоте около 5630 метров. Это популярное место для треккинга среди новичков, поскольку предлагает несложные смешанные маршруты

Утреннюю спасательную операцию пришлось отложить из-за ограничений на полеты в этом районе. Сейчас пропавших уже ищут. К месту схода лавины отправили вертолеты. Пока никаких данных о их состоянии нет.

Национальности пропавших альпинистов выясняются. Но россиян среди них нет, сказали ТАСС в российском посольстве в Катманду.

