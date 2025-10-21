«Тут спецназ»: в Ярославле эвакуировали школу. Видео

В Ярославле эвакуировали школу Источник: Яндекс.Карты

Утром 21 октября в Дзержинском районе Ярославля эвакуировали школу № 5 имени О. А. Варенцовой на улице Туманова, 10В. Информация об этом стала распространяться в социальных сетях.

В телеграм-канале «Жесть Ярославль» ученики опубликовали видео, снятое на территории школы. На кадрах видно выстроившихся перед зданием детей и правоохранителей в форме.

«Тут спецназ стоит, мы так стоим уже около 10 минут», — рассказал юный оператор.

Как рассказали сами школьники, позже их отпустили домой. Однако в самой школе никаких комментариев по поводу произошедшего не дали.

Школьников вывели из здания Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Информации о том, что именно стало причиной эвакуации, нет. Однако в управлении МВД по Ярославской области корреспонденту 76.RU сообщили, что специалисты провели необходимые проверки.

«В настоящее время учебное заведение обследовано, опасных предметов не обнаружено», — рассказали в полиции.