Был пьяный, без прав: что сейчас с водителем, сбившим двух дорожных рабочих в Ярославле

Смертельная авария произошла 11 октября Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

22-летнего водителя, сбившего в ночь на 11 октября двух дорожных рабочих на проспекте Дзержинского в Ярославле, заключили под стражу. Об этом 14 октября сообщили в региональной прокуратуре.

«По версии обвинения, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, двигался, управляя принадлежащим ему автомобилем ВАЗ 2110 по проспекту Дзержинского города Ярославля. В районе дома № 36 по проспекту Дзержинского совершил наезд на двух дорожных рабочих, которые проводили работы на проезжей части. В результате ДТП 46-летний мужчина скончался на месте, 25-летний с травмами доставлен в больницу», — сообщили правоохранители.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый скрылся с места ДТП, не оказав помощь пострадавшим. Через несколько часов его дома нашли сотрудники полиции.

Водителя заключили под стражу на два месяца.

Видео момента ДТП Источник: «Подслушано в Ярославле!» / Telegram

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного возбуждено пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Если его признают виновным, то наказанием может стать лишение свободы на срок до 12 лет.