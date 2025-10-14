НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

ю-з.

 745мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,85
EUR 93,92
Запрет для подростков
На Соколе сдали новый дом
Борьба с пробками
«Умные решения» в недвижимости
Продадут участок в центре
Соседские разборки
Выплаты за шлагбаумы
«Локомотив» проиграл «Северстали»
Откроют каток на Советской
Происшествия Был пьяный, без прав: что сейчас с водителем, сбившим двух дорожных рабочих в Ярославле

Был пьяный, без прав: что сейчас с водителем, сбившим двух дорожных рабочих в Ярославле

После ДТП один мужчина погиб, второй в больнице

371
Смертельная авария произошла 11 октября | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramСмертельная авария произошла 11 октября | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Смертельная авария произошла 11 октября

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

22-летнего водителя, сбившего в ночь на 11 октября двух дорожных рабочих на проспекте Дзержинского в Ярославле, заключили под стражу. Об этом 14 октября сообщили в региональной прокуратуре.

«По версии обвинения, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, двигался, управляя принадлежащим ему автомобилем ВАЗ 2110 по проспекту Дзержинского города Ярославля. В районе дома № 36 по проспекту Дзержинского совершил наезд на двух дорожных рабочих, которые проводили работы на проезжей части. В результате ДТП 46-летний мужчина скончался на месте, 25-летний с травмами доставлен в больницу», — сообщили правоохранители.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый скрылся с места ДТП, не оказав помощь пострадавшим. Через несколько часов его дома нашли сотрудники полиции.

Водителя заключили под стражу на два месяца.

Видео момента ДТП

Источник:

«Подслушано в Ярославле!» / Telegram

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного возбуждено пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Если его признают виновным, то наказанием может стать лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, после ДТП в отношении водителя возбудили уголовное дело. Также появилось видео происшествия с уличной камеры видеонаблюдения.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Смерть Суд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
29 минут
Это убийство.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление