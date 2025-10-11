Сбил двух рабочих: в Ярославле произошло ДТП с погибшим

ДТП произошло ночью 11 октября Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославле произошло ДТП с двумя пострадавшими, один из которых погиб на месте. Авария была зарегистрирована 11 октября на Дзержинском проспекте в 01:57.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, проезжая в сторону улицы Громова, сбил двух мужчин, осуществляющих работы на трамвайных путях.

«Мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался по проспекту Дзержинского в сторону ул. Громова. На пересечении с ул. Труфанова водитель совершил наезд на двух дорожных рабочих, которые осуществляли работы на трамвайных путях», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

В результате один из пострадавших скончался на месте. Второй был госпитализирован с многочисленными травмами.

На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.