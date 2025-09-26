НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Пострадала жительница дома: в МЧС озвучили предварительную причину пожара в пятиэтажке в Ярославле

Пострадала жительница дома: в МЧС озвучили предварительную причину пожара в пятиэтажке в Ярославле

Пламя полностью уничтожило квартиру

В МЧС озвучили причину пожара в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В МЧС озвучили причину пожара в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стала известна предварительная причина пожара, который произошел утром 25 сентября на улице Маланова, 14 корпус 2 в Красноперекопском районе. Ее озвучили 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области.

«По предварительной версии, причиной стало нарушение работы электросети», — рассказали в Министерстве.

По информации 76.RU, в квартире были проблемы, связанные с освещением.

Спасатели получили сообщение о возгорании около семи утра 25 сентября. Жители дома, почувствовав запах гари, вышли на улицу.

Соседи семьи, в квартире которой начался пожар, рассказали, что 53-летняя женщина, пытаясь спастись от огня, бросилась на улицу из окна на третьем этаже. Ее увезли в Соловьевскую больницу, где состояние пострадавшей оценили как тяжелое.

Огонь удалось полностью потушить спустя почти два часа. Подъезд дома оказался затоплен. Специалисты ГУ МЧС начали проверку из-за случившегося, а прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Обо всем, что известно о ЧП, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар Пятиэтажка МЧС Пострадавшая женщина
Комментарии
1
Гость
9 минут
Хотелось бы узнать причину, по которой пострадавшая женщина не ремонтировала электропроводку.
