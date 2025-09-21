НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спасатели нашли тело: в Ярославской области в пожаре погиб 38-летний житель частного дома

Спасатели нашли тело: в Ярославской области в пожаре погиб 38-летний житель частного дома

Что рассказали об инциденте в МЧС

241
В Ярославской области в пожаре погиб мужчина | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВ Ярославской области в пожаре погиб мужчина | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославской области в пожаре погиб мужчина

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославской области произошел пожар, в котором погиб 38-летний житель частного дома. Возгорание началось 20 сентября в деревне Ермаково Любимского округа.

На вызов выехали 7 спасателей МЧС и двое членов добровольной пожарной команды «Ермаково». Огонь уничтожил дом площадью 54 квадратных метра. Пламя повредило и обшивку соседнего строения на 12 квадратах.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области, пожарные нашли погибшего 38-летнего мужчину. Спасатели уточнили, из-за чего могло начаться возгорание.

«Предварительная причина — тлеющее табачное изделие. Проводится проверка», — рассказали в региональном ГУ МЧС по Ярославской области.

Спасатели порекомендовали не курить в постели и в не оборудованных для этого местах.

Несколько дней назад произошел пожар в промзоне в Дзержинском районе. Как сообщили 76.RU спасатели, сотрудники МЧС выехали на место происшествия по сообщению о загорании мусора на площади 50 квадратных метров.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
Инженер1
24 минуты
Это не тот, который из Любимского края метки оставляет?
