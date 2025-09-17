В Ярославле начался огромный пожар в промзоне. Видео

В Ярославле произошел пожар на промзоне в Дзержинском районе. О происшествии сообщили очевидцы в городских пабликах.
Судя по кадрам, черные клубки дыма поднялись над зданием.
Возгорание случилось в здании на 1-м Промышленном проезде, 10. Как сообщили 76.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области, спасатели выехали на место происшествия по сообщению о загорании мусора на площади 50 квадратных метров.
«Задействовано четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Ликвидация пожара — в 16:40. В результате пожара уничтожен промышленный мусор на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет», — уточнили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.