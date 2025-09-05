В Ярославской области водитель на самокате сбил 3-летнего мальчика и скрылся. Подробности

В Угличе неизвестный на электросамокате сбил трехлетнего мальчика Источник: Новости Госавтоинспекции Углича / vk.com

В Угличе Ярославской области мужчина на электросамокате сбил маленького мальчика и скрылся. Как сообщили в пресс-службе полиции, все случилось у остановки в районе дома № 2а на Рыбинском шоссе.

«По предварительным данным, неустановленный водитель неустановленного электросамоката, двигаясь по тротуару, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

В больницу забрали трехлетнего малыша. Мы запросили информацию о его состоянии в ярославском Министерстве здравоохранения.

Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев аварии. Если вы стали свидетелем ДТП в Угличе, позвоните по телефону 8 (48532)5-01-24, 2-25-22.

Авария произошла у остановки Источник: Новости Госавтоинспекции Углича / vk.com

В полиции начали проверку после аварии.

Ранее мы рассказывали, какие правила для самокатчиков установлены в России. Напомним, данный вид транспорта относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМов).

Обновление на 13:20 5 сентября.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали о состоянии мальчика.