В России начался разгул самокатчиков. Вспомним, что вы знаете об их нарушениях?

Вместе с улицами оттаяли и самокаты Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Начался самокатный сезон, и самое время проверить, что мы помним о правилах езды этих двухколесных бестий. В 2023 году специально для них ввели несколько пунктов ПДД, и ниже — небольшой тест. Даже если не читали правил, вам наверняка поможет интуиция.

Оговоримся лишь, что обывательское понимание «электросамокат» расплывчато: под оными понимают все подряд, от детских игрушек до мопедов и мотоциклов (с точки зрения ПДД). В Правилах же есть понятие средств индивидуальной мобильности (СИМов), и большая часть прокатных самокатов относится именно к ним. В вопросах мы указываем, о каком типе самоката идет речь.

ТЕСТ Пройден 9 раз Тест на знание самокатных ПДД (да-да, они существуют) Начать тест