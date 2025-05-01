НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 753мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,49
EUR 92,84
Дома без отопления
Как отдыхают школьники
Афиша на майские
Педагог в коме
Программа Дня Победы
Графики ПВЗ в майские
Дайджест ко Дню Победы
Дороги и транспорт Тест В России начался разгул самокатчиков. Вспомним, что вы знаете об их нарушениях?

В России начался разгул самокатчиков. Вспомним, что вы знаете об их нарушениях?

Тест из 10 вопросов освежит знания и позволит спорить аргументированно

202
3 комментария
Вместе с улицами оттаяли и самокаты | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВместе с улицами оттаяли и самокаты | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Вместе с улицами оттаяли и самокаты

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Начался самокатный сезон, и самое время проверить, что мы помним о правилах езды этих двухколесных бестий. В 2023 году специально для них ввели несколько пунктов ПДД, и ниже — небольшой тест. Даже если не читали правил, вам наверняка поможет интуиция.

Оговоримся лишь, что обывательское понимание «электросамокат» расплывчато: под оными понимают все подряд, от детских игрушек до мопедов и мотоциклов (с точки зрения ПДД). В Правилах же есть понятие средств индивидуальной мобильности (СИМов), и большая часть прокатных самокатов относится именно к ним. В вопросах мы указываем, о каком типе самоката идет речь.

ТЕСТПройден 9 раз
Тест на знание самокатных ПДД (да-да, они существуют)

Подробнее о правилах для самокатов, введенных в 2023 году.

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Самокаты ПДД Автозакон Тест
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Пора всех самокатчиков привлекать к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений и лгбт.
Гость
1 час
Все самокатчики - Сидоры!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка
Ксения Владимирская
Мнение
В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Хочется жить, а не выживать!» Офисный сотрудник — о том, почему нам всем пора сократить рабочее время
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление