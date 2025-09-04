В Ярославле вынесли приговор по делу о гибели врача в уличной драке. Подробности

В Ярославле прошел суд по делу о гибели врача в уличной драке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле вынесли приговор по уголовному делу о драке на Первомайской, в которой погиб 38-летний врач из Санкт-ПетербургаДмитрий Карпов. 31-летнего таксиста Фозилджона Саидахмадова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

«В суде установлено, что 10 марта текущего года в вечернее время на улице Первомайской мужчина в ходе конфликта со случайным прохожим ударил его. 38-летний потерпевший упал и ударился головой об асфальт, а впоследствии скончался в больнице от полученной травмы», — сообщили в прокуратуре Ярославской области 4 сентября.

Дело рассматривалось в Кировском районном суде. Фозилджону назначили семь лет колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда в сумме 3,5 млн рублей.

Кадры из зала суда Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Приговор в законную силу не вступил.

Момент падения Дмитрия Карпова попал на видео Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Ранее стало известно, что погибший Дмитрий Карпов приехал в Ярославль в отпуск, хотел встретиться со своей знакомой, которая здесь живет. На Первомайской между ним и водителем такси произошел конфликт. Дмитрий, находясь в нетрезвом состоянии, пнул машину Саидахмадова, а тот в ответ ударил его. В результате Карпов упал, стукнулся головой об асфальт и через час умер в больнице.

Что касается Фозилджона Саидахмадова, он приехал в Ярославль из Таджикистана в 2012 году на заработки. Работал на стройках, подрабатывал таксистом. У него есть жена и четверо несовершеннолетних детей, один из которых тяжело болен.