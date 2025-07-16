НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

с-в.

 747мм 44%
Подробнее
4 Пробки
USD 77,96
EUR 90,56
Подробности о гибели врача в драке
Задержали экс-директора дорожной компании
Цена проездки на новом теплоходе
Давка в автобусах
Причина закрытия популярного ночного клуба
Прогноз погоды на вторую половину лета
Скелет в лесу
Не попасть в 10-й класс
Медведь у села
Обзор цен на ягоды на рынках
Криминал Врач погиб в драке «Сам был в шоке, пытался поднять»: стали известны подробности гибели врача в уличной драке в Ярославле

«Сам был в шоке, пытался поднять»: стали известны подробности гибели врача в уличной драке в Ярославле

В суде огласили показания родных обвиняемого

583
8 комментариев
В Ярославле прошло очередное заседание суда по смертельной драке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославле прошло очередное заседание суда по смертельной драке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле прошло очередное заседание суда по смертельной драке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Прокуратура Ярославской области / Telegram

16 июля в Кировском районном суде Ярославля прошло очередное заседание по делу о смертельной драке на улице Первомайской 10 марта 2025 года. Тогда в потасовке с 31-летним таксистом Фозилджоном Саидахмадовым погиб 38-летний врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов.

Из материалов судебного дела следует, что между мужчинами произошел конфликт. Дмитрием Карпов находился в нетрезвом состоянии, пнул машину Саидахмадова, а тот в ответ ударил его. В результате Карпов упал, стукнулся головой об асфальт и через час умер в больнице.

Момент падения Дмитрия Карпова попал на видео

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

«Он хороший, добрый»

На заседании суда огласили показания родных Фозилджона Саидахмадова — отца, младшего брата и двоюродных братьев. Из них следовало, что Саидахмадов приехал в Ярославль из Таджикистана в 2012 году на заработки. Работал на стройках, подрабатывал таксистом. У него есть жена и четверо несовершеннолетних детей, один из которых тяжело болен.

«Он добрый, хороший, не конфликтный человек, единственный кормилец в семье», — заявили родственники обвиняемого.

Об обстоятельствах драки они знают со слов самого Фозилджона. По их данным, для него произошедшее стало большим горем.

«Когда второй человек упал после удара, он сам был в шоке. Пытался поднять его, оттащить с проезжей части», — рассказывали родные.

Что известно о драке

Первое заседание по делу прошло 2 июля. На нем стало известно, что Дмитрий Карпов приехал в Ярославль в отпуск, хотел встретиться со своей знакомой, которая здесь живет.

Родной брат Дмитрия рассказал, что 10 марта он присылал фотографии из Ярославля, рассказывал, что гулял по городу. В последний раз выходил на связь в 18:30. Написал, что сидит в кафе, ужинает, взял бокал алкогольного коктейля и планирует вызвать такси, чтобы поехать домой.

После этого родные не могли дозвониться до Дмитрия. На следующий день им сообщили о его смерти.

Какое обвинение предъявлено

Фозилджону Саидахмадову предъявлено обвинение по статье по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Адвокаты обвиняемого настаивают на переквалификации статьи на 109-ую Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». В случае признания Саидахмадова виновным по части 4 статьи 111 ему грозит до 15 лет лишения свободы. Если обвинение переквалифицируют на статью «Причинение смерти по неосторожности», максимальным наказанием станет лишение свободы до двух лет.

Сейчас Фозилджон Саидахмадов находится в СИЗО.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Драка Суд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
27 минут
"Он добрый, хороший, не конфликтный человек" ))) да да , мы по видео видели. даже разговаривать не стал , сразу бросился с кулаками. Я бы у этого приезжего ещё дома обыск провёл, думаю там много интересного, явно не просто на стройке работал
Гость
18 минут
бла бла бла , вообще бы вас в нашу страну не пускать .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление