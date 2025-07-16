«Сам был в шоке, пытался поднять»: стали известны подробности гибели врача в уличной драке в Ярославле

В Ярославле прошло очередное заседание суда по смертельной драке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Прокуратура Ярославской области / Telegram

16 июля в Кировском районном суде Ярославля прошло очередное заседание по делу о смертельной драке на улице Первомайской 10 марта 2025 года. Тогда в потасовке с 31-летним таксистом Фозилджоном Саидахмадовым погиб 38-летний врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов.

Из материалов судебного дела следует, что между мужчинами произошел конфликт. Дмитрием Карпов находился в нетрезвом состоянии, пнул машину Саидахмадова, а тот в ответ ударил его. В результате Карпов упал, стукнулся головой об асфальт и через час умер в больнице.

Момент падения Дмитрия Карпова попал на видео Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

«Он хороший, добрый»

На заседании суда огласили показания родных Фозилджона Саидахмадова — отца, младшего брата и двоюродных братьев. Из них следовало, что Саидахмадов приехал в Ярославль из Таджикистана в 2012 году на заработки. Работал на стройках, подрабатывал таксистом. У него есть жена и четверо несовершеннолетних детей, один из которых тяжело болен.

«Он добрый, хороший, не конфликтный человек, единственный кормилец в семье», — заявили родственники обвиняемого.

Об обстоятельствах драки они знают со слов самого Фозилджона. По их данным, для него произошедшее стало большим горем.

«Когда второй человек упал после удара, он сам был в шоке. Пытался поднять его, оттащить с проезжей части», — рассказывали родные.

Что известно о драке

Первое заседание по делу прошло 2 июля. На нем стало известно, что Дмитрий Карпов приехал в Ярославль в отпуск, хотел встретиться со своей знакомой, которая здесь живет.

Родной брат Дмитрия рассказал, что 10 марта он присылал фотографии из Ярославля, рассказывал, что гулял по городу. В последний раз выходил на связь в 18:30. Написал, что сидит в кафе, ужинает, взял бокал алкогольного коктейля и планирует вызвать такси, чтобы поехать домой.

После этого родные не могли дозвониться до Дмитрия. На следующий день им сообщили о его смерти.

Какое обвинение предъявлено

Фозилджону Саидахмадову предъявлено обвинение по статье по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Адвокаты обвиняемого настаивают на переквалификации статьи на 109-ую Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». В случае признания Саидахмадова виновным по части 4 статьи 111 ему грозит до 15 лет лишения свободы. Если обвинение переквалифицируют на статью «Причинение смерти по неосторожности», максимальным наказанием станет лишение свободы до двух лет.