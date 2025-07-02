«Приехал из Питера в отпуск»: в Ярославле начался суд по делу о гибели врача в уличной драке

В Ярославле начался суд по смертельной драке на Первомайской улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле начался суд по делу о гибели врача из Петербурга Дмитрия Карпова в уличной драке. На скамье подсудимых — 31-летний гражданин Таджикистана Фозилджон Саидахмадов. Ему предъявлено обвинение по статье по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемый — Фозилджон Саидахмадов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что произошло

Напомним, сама трагедия произошла 10 марта около половины десятого вечера на Первомайской улице в Ярославле. Из материалов судебного дела следует, что между Дмитрием Карповым, который находился в нетрезвом состоянии, и Фозилджоном Саидахмадовым случился конфликт. Карпов пнул ногой дверь машины Саидахмадова, а тот в ответ ударил врача. В результате Дмитрий Карпов упал, сильно стукнулся головой об асфальт и потерял сознание. Через час он умер в Соловьевской больнице, куда его привезла скорая.

«Саидахмадов вышел из автомобиля и толкнул Карпова обеими руками в грудь, отчего Карпов потерял равновесие. После этого, используя потерю Карповым равновесия и его состояние опьянения, в силу которого он не мог оказать достойного физического сопротивления, Саидахмадов нанес ему кулаком правой руки удар в область нижней челюсти, в результате которого Карпов упал на асфальт и ударился теменно-затылочной областью головы», — сообщила на заседании представитель гособвинения.

Потасовка попала на видео Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Врачи зафиксировали у Дмитрия Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и основания черепа, глазницы и другие травмы. Они и стали причиной гибели пострадавшего.

«Черепно-мозговая травма привела к осложнениям в виде отека с давлением головного мозга и расстройством мозгового кровообращения, отеку легких, которые явились непосредственной причиной смерти Карпова», — сообщила гособвинитель.

Перестал выходить на связь

Пострадавшим в деле по решению семьи Дмитрия Карпова проходит его родной брат — Александр. Он, как и Дмитрий Карпов, живет в Санкт-Петербурге. На суд в Ярославль Александр Карпов не приехал. На заседании озвучили данные им ранее показания.

Погибший Дмитрий Карпов более 12 лет работал врачом УЗИ в питерской клинике «Балтмед» Источник: БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com

Со слов брата, Дмитрий Карпов не злоупотреблял алкоголем, мог позволить себе иногда выпить, но в последние два года не пил вовсе. В Ярославль он приехал во время отпуска, чтобы встретиться со знакомой, которая здесь жила. Родным было известно только ее имя — Татьяна и что Дмитрий познакомился с ней в 2024 году во время отдыха на Кубе.

«10 марта он присылал фотографии из Ярославля, говорил, что гулял. В последний раз общался с братом в 18:30. Карпов написал, что сидит в кафе, ужинает, взял бокал алкогольного коктейля и планирует вызвать такси, чтобы поехать домой», — огласили в суде слова Александра Карпова.

В районе 23 часов родственники стали переживать, что Дмитрий не выходит на связь. Им показалось это очень странным, ведь весь день он активно общался со своим братом. Предположили, что у него разрядился телефон. Набрали еще раз ему около 11 часов на следующий день. В это раз трубку взяла девушка, представилась сотрудником Следственного комитета и сообщила, что Дмитрий скончался в больнице.

Вину признал частично

Обвиняемого Фозилджона Саидахмадова в суд привезли под конвоем — с момента происшествия он находился под стражей. Он вел себя спокойно, на лице читалась тревога. Некоторые вопросы судьи и подсказки адвокатов ему озвучивал переводчик.

Обвиняемый признал вину частично Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Саидахмадов рассказал, что живет в Ярославле, женат, имеет четверых несовершеннолетних детей. Работал на стройке разнорабочим и подрабатывал в такси. Вину в смерти доктора признал частично.

Адвокаты обвиняемого настаивают на переквалификации обвинения на статью 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности».

Следующее заседание суда состоится 7 июля.