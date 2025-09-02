НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Не уступил на повороте: в Ярославле в ДТП погиб человек

Не уступил на повороте: в Ярославле в ДТП погиб человек

В Ярославле вечером 1 сентября произошло смертельное ДТП. Авария была зарегистрирована в 20:28 на 5-ом километре трассы Р-132.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Хендай Солярис» при выезде с второстепенной дороги не уступил 36-летнему водителю «Шевроле». В результате 22-летний мужчина скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.

Водитель «Шевроле» получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

На месте работали оперативные службы. Подробности аварии уточняются.

Ранее на дороге «Ярославль — Заячий Холм — Иваново — Песцово» произошла смертельная авария, в которой погиб 22-летний водитель.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
ДТП Происшествия
Комментарии
2
Гость
1 час
Опять 22-летний? Водительские права нужно выдавать с 35 лет,когда приходит хоть какое-то осознание и ответственность.
